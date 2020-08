Presidente del Bayern llama a no subestimar a rival francés Lyon





16/08/2020 - 09:17:24

Lisboa, (DPA) - El presidente del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, llamó hoy a sus jugadores a no subestimar el peligro que representa el rival de semifinales de la Liga de Campeones, el francés Olympique Lyon, que eliminó de forma inesperada al favorito Manchester City. "He visto la victoria del Lyon. Se lo merecían totalmente", dijo a dpa el dirigente al comentar la sorprendente victoria por 3-1 del equipo francés sobre el plantel dirigido por Pep Guardiola en los cuartos de final del torneo en Lisboa. "Después de que el Lyon eliminara al Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo en los cuartos de final hace una semana, ha demostrado por segunda vez que no debe ser subestimado. Juegan con gran dedicación y pueden hacer sufrir a sus adversarios con sus veloces delanteros", dijo Rummenigge. El dirigente indicó que espera con impaciencia el choque del miércoles: "Todo el mundo esperaba que el Barcelona jugara contra el Manchester City. ¡Y ahora las semifinales serán el Bayern contra el Lyon!". Asimismo, Rummenigge estimó que el equipo sigue con los pies en la tierra pese a haber dejado fuera al Barcelona por un contundente 8-2. "Estuve en el vestuario después del partido. No hubo ninguna fiesta, nadie se asustó. El equipo está totalmente concentrado y encarará las semifinales con total seriedad. Esperamos alcanzar nuestro gran objetivo contra el Lyon: ¡La final!", manifestó. El directivo reafirmó su plena confianza al entrenador del plantel, Hansi Flick: "Tiene la calidad para dirigir al equipo".