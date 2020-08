El futbol vuelve la primera semana de noviembre en el país





15/08/2020 - 19:59:47

La Paz, (ABI).- El Ministerio de Salud prevé que la primera semana de noviembre se reanude el Torneo Apertura del balompié profesional del país, informó el sábado el director general de Hospitales del Ministerio de Salud, René Sahonero. "Creemos que lo más prudente es que el fútbol vuelva la primera semana de noviembre. Podría empezar a partir de noviembre, eso es lo que considero, una semana más o una semana menos no va afectar", informó. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) solicitó hace un par de días al Gobierno poder reanudar el torneo de fútbol profesional el 21 ó 25 de octubre, fecha sujeta al índice de contagio de casos de coronavirus en el país. Sahonero advirtió que si no descienden los contagios en el país, definitivamente en este año no podrá retornar el futbol al país.