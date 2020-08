Así se disputarán las semifinales de la Champions League





16/08/2020 - 08:33:05

Infobae.- Este sábado concluyó la etapa de cuartos de final en Lisboa con el cruce entre Manchester City y Olympique de Lyon en el estadio José Alvalade, que albergará una de las semifinales. Así, quedó dispuesto el cuadro del Final 4 en la Burbuja de Portugal. La Champions League tiene a los mejores cuatro animadores de la actual edición y el cronograma está diagramado. La pandemia del coronavirus provocó que la Liga de Campeones se desarrolle de una forma particular e inédita, con encuentros de las fases finales a partido único y en una misma ciudad sede. Pero no por esto decrecieron las emociones: en los cuartos pasó de todo. El Atalanta de Italia, Cenicienta del certamen, estuvo a punto de dar el golpe en el primer match frente al Paris Saint Germain, que reaccionó a tiempo y de manera agónica sacó su boleto a las semifinales. RB Leipzig fue el segundo en meterse en la penúltima fase, al derrotar al Atlético Madrid del Cholo Simeone sin demasiado brillo pero justicia y la autoridad que exhiben los candidatos a quedarse con la corona. Sin lugar a dudas el partido que más cola trajo fue el de la goleada del Bayern Múnich ante un Barcelona que quedó despedazado. Fue un histórico 8-2 que puso en jaque a todos los protagonistas del Barça, desde su entrenador Quique Setién hasta los propios jugadores y la dirigencia comandada por Josep Maria Bartomeu. El resultado adverso quedará registrado como una de las páginas más oscuras de la historia de la institución. Y Lyon volvió a dar otro batacazo y eliminó al City de Pep Guardiola, que careció de efectividad y dejó pasar otra buena oportunidad de coronarse por primera vez a nivel continental. Existe un 75% de posibilidades de que esta Orejona sea levantada por un primerizo: el único que supo saborear las mieles del éxito continental alguna vez es el Bayern Múnich. Los otros equipos de la Burbuja en Portugal aspiran a bordar su primera estrella en esta competición. El PSG igualó su mejor performance en Champions al clasificarse a las semifinales, instancia que pisó por única vez en la temporada 94/95, cuando fue eliminado por el Milan. Esta es la segunda participación histórica del Leipzig, que se quedó en la fase de grupos en la 2017/2018 y luego avanzó hasta cuartos de la Europa League. La mejor versión del Lyon también fue en semifinales (2009/2010), justo ante el rival al que enfrentará este miércoles. La Burbuja de Lisboa. Al igual que realizó la NBA o la MLS en los Estados Unidos, la UEFA eligió a la capital de Portugal como epicentro de la definición del máximo torneo de fútbol en Europa. En el protocolo que estableció el organismo, cada equipo nombró un médico responsable para que se cumplan todos los lineamientos. Además, cada plantel se ejercita en instalaciones deportivas diferentes para entrenar y, previo a cada encuentro, toda la plantilla y staff técnico se somete a análisis PCR para comprobar que no son positivos de coronavirus. El día del partido, cada club sólo puede ingresar al estadio un máximo de 55 personas. Es más, cada plantel debe arribar a la cancha en horarios diferentes y, en la antesala del inicio del juego, los jugadores no pueden mantenerse parados en la salida de los vestuarios. ASÍ SERÁ EL FINAL 4 DE LA CHAMPIONS LEAGUE · Martes 18 de agosto: Paris Saint Germain vs. RB Leipzig (estadio da Luz)

· Miércoles 19 de agosto: Bayern Múnich vs. Olympique de Lyon (estadio José Alvalade) LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE · Domingo 23 de agosto: PSG/Leipzig vs. Bayern Múnich/Olympique de Lyon