Jennifer Lopez presumió su increíble cuerpo en una foto al natural







17/02/2020 - 09:09:35

Infobae.- Jennifer Lopez se sentía relajada y recargada este domingo y decidió compartirlo con sus millones de seguidores en Instagram con una foto que fue furor en la red social.



La “Diva del Bronx”, de 50 años, se tomó una selfie frente el espejo mientras posaba en un pequeño bikini blanco con el pelo recogido y al natural. En la fotografía, la exitosa cantante mostró con orgullo los resultados de su arduo trabajo en el gimnasio.



Después de prepararse para el Super Bowl 2020 no debería ser sorpresa para nadie que J-Lo se encuentre más en forma que nunca. Así lo demostró en su última publicación de Instagram, donde mostró los resultados de su intensa rutina de alimentación y ejercicio.



“Relajada y recargada”: subtituló la imagen de su publicación, que en pocas horas obtuvo más de 4 millones de likes y miles de comentarios de sus admiradores.



J-Lo está pasando un gran momento personal como profesional.





La cantante también celebró el Día de los Enamorados con Alex Rodríguez, con quien tiene planes de boda. “Amar y ser amado. Eso es felicidad. Todos ustedes hacen que mi corazón esté tan lleno y los amo mucho. ¡Feliz día de San Valentín! ¡Macho, haces realidad todos mis sueños más grandes!”, expresó la intérprete de “On the Floor" en uno de de sus videos.



Su impactante actuación con Shakira en el medio tiempo del Super Bowl recibió muy buenas críticas y les generó millones en ventas a las estrellas de la música.



Tanto J-Lo como Shakira son estrellas mundiales, pero ninguna de las cantantes recibió paga por su gran actuación durante el descanso de medio tiempo del Super Bowl . De acuerdo a la revista Forbes, pese a que las dos artistas tienen un caché millonario, ambas habrían aceptado el trabajo de forma gratuita. Sin embargo, no se fueron con las manos vacías.



La NFL solo se hizo cargo de los costos de producción relacionados con la impactante presentación, que incluyó el traslado, alojamiento, pago de los bailarines y demás requerimientos. El costo estimado de este año sería superior a los USD 10 millones.









Las descargas y ventas de las canciones de ambas divas latinas se dispararon en, nada más y nada menos que, casi un 900 por ciento. Temas como “Waiting for tonight” de JLo o “Hips don’t lie” de la colombiana volvieron a ser tendencia a las pocas horas del show.



Según los datos de Forbes, en base a cifras producto de los espectáculos anteriores, el efecto de las presentaciones es inmediato modo de ejemplo, las reproducciones de la música de Justin Timberlake vieron un aumento del 214% en Spotify tras su paso por la celebración en el año 2018. El caso de Lady Gaga fue insóliti: consiguió subir hasta 60 posiciones en el ránking de Billboard en la semana posterior a su performance, que tuvo lugar en 2017.