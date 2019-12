El día que Bolívar estuvo en lo más alto de América







09/12/2019 - 05:23:53

Página Siete.- Hace 15 años, el mundo futbolístico del país y el paceño en especial celebraba el triunfo de Bolívar frente a Boca Juniors (1-0), en la primera final de la Copa Sudamericana 2004. Hasta hoy, es el partido más importante que tuvo la Academia en sus 94 años de vida institucional.



El triunfo frente a los xeneizes, gol conseguido por el argetino Horacio Chiorazzo, abría la posibilidad a Bolívar de ser campeón del torneo internacional en la revancha que se jugó nueve días después en la Bombonera de Buenos Aires.



La notable campaña de los celestes había comenzado el 12 de agosto en la fase preliminar en la que derrotó a Aurora, luego vino el encuentro frente a la Universidad de Concepción de Chile con un empate en condición de visitante y definiendo la llave en casa. En cuartos de final el rival fue el Arsenal de Argentina que le ganó a la Academia por la mínima diferencia en su cancha, pero en la revancha fue un claro 3-0 de los celestes.



En semifinales el rival de turno fue la Liga Deportiva Universitaria de Quito. En la capital ecuatoriana Bolívar cosechó un empate a un gol por lado y en casa llegó a la final al vencer a los ecuatorianos por 2-1. El club estaba en lo más alto de América y estaba a dos partidos de conseguir el título



La final en La Paz



El 5 de diciembre, tres días antes de la final, centenares de personas amanecieron alrededor del estadio Hernando Siles esperando adquirir una entrada ´para el juego decisivo. Muchos tuvieron ese privilegio, otra cantidad de gente no pudo alcanzar a comprar su boleto y apoyó al equipo a través de la transmisión de televisión.





Cinco horas antes del compromiso que se jugó el 8 de diciembre, el escenario miraflorino lucía repleto.



En el partido, el campeón boliviano fue superior en grandes pasajes del encuentro. El 1-0 dejó un sabor amargo en la afición boliviana puesto que desperdiciaron seis o siete situaciones muy claras de gol. Boca no atacó nunca pero casi consigue un empate. En el primer tiempo Bolívar se llevó por delante al representativo argentino. A los 3, a los 4, a los 7 y a los 10 minutos Gutiérrez, Chiorazzo, Suárez y García probaron y si no llegó el gol fue porque los bolivaristas se apresuraban en el momento de definir ante el arco rival.



Tras los 25 minutos del primer tiempo, el partido pareció haber caído en un pozo, un pozo donde Boca Juniors se sentía tranquilo, porque a luces vista, Jorge Benítez llegó a La Paz en busca de un resultado que pueda revertirse en Buenos Aires.



El segundo tiempo fue la otra cara de la moneda. Fue mal jugado por los dos equipos, y mientras Boca dejaba pasar los minutos, aferrado al empate, Bolívar no encontraba la pelota, sus hombres se fueron distanciando en el campo y sólo atinaba a los pelotazos.



El técnico Vladimir Soria mandó dos cambios. Percy Colque entró por Gonzalo Galindo a quien la hinchada comenzó a cuestionar; e ingresó Pedro Guibergus por Ronald García. Ni bien entró Pedro, el partido dio un giro trascendental.









El tanto de la victoria



El gol llegó en una jugada rápida y precisa que rompió el esquema boquense. Oscar Sánchez lazó un pelotazo desde su campo para el goleador celeste, Roberto Abbondanzieri salió al galope de su arco tratando de frenar la corrida de Chiorazzo. Horacio lo vio y se la tocó por abajo, Abbondanzieri quedó pagando y Horacio ya no tenía nada ni nadie al frente para mandar la pelota al fondo del arco, sobre los 30 minutos.



Estalló la tribuna, se movió el piso del Hernando Siles. Bolívar abría el marcador y retornaba la ilusión del campeonato.



Boca no salió a buscar el arco de Mauro Machado ni cuando se vieron con un gol debajo. Siguieron perdiendo el tiempo, tanto como lo desperdiciaron en el primer período. Bolívar no encontró el segundo gol que quizás hubiera sido en resultado más justo.



Bolívar ganó la primera final quedaban 90 minutos más en la Bombonera que fueron para Boca Juniors, pero aquella primera final fue inolvidable para el pueblo bolivarista que estaba más orgulloso que nunca, pasaron 15 años de esa recordada jornada.



Bolívar presentó a Mauro Machado, Daner Pachi, Marco Antonio Sandy, Oscar Sánchez , Julio Cesar Ferreira, Gonzalo Galindo (Percy Colque), Ronald García (Pedro Guiberguis), Rubén Tufiño, Limberg Gutiérrez , Roger Suárez y Horacio Chiorazzo. DT: Vladimir Soria



Boca lo hizo con Roberto Abbondanzieri, José Calvo, Ronaldo Schiavi, Cristian Traverso, Aníbal Matellar, Raúl Cascini, Diego Cagna, Andrés Gugliempietro, Favian Vargas (Neri Cardoso), Guillermo Barros Schelotto (Ariel Carreño) 1 y Carlos Teves. DT. Jorge Benítez.