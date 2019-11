Evo Morales se autoexilió, llamó a la subversión y ahora pide una misión que lo ayude a volver a Bolivia







20/11/2019 - 14:37:12

México.- Las declaraciones de Evo Morales desde México cada día son más cambiantes, ya que, después de haberse autoexiliado y llamar a la subverión a sus bases, ahora pide una misión internacional que lo ayude a volver a Bolivia.



Morales convocó este miércoles a una conferencia de prensa en la que pidió a las misiones internacionales que se encuentran en el país facilitar su regreso para instaurar un proceso de diálogo que permita pacificar al país.



“No soy corrupto, no tengo ningún proceso, si me quieren procesar por sedición es una decisión netamente política. No tengo por qué estar fuera de Bolivia, pero lamento mucho que por decisiones políticas internas y externas no quieren que vuelva", expresó el exmandatario.



Un par de horas antes, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, presentaba un video en el que Morales pide bloquear las carreteras y dejar sin alimentos a las ciudades. Dice que va a volver porque la Asamblea Legislativa no aprobará su renuncia.



Morales en su conferencia dijo que está "seguro" de poder ayudar a pacificar los conflictos que hasta el momento han cobrado 23 vidas desde el inicio de las protestas a cargo de sus movimientos sociales.



"Conozco a mis compañeros del campo, conozco a mis compañeros, sectores movilizados, mi retorno no es solo una cuestión personal sino también por tema de pacificación, pido a los facilitadores que me permitan entrar allá, estamos dispuestos a ir al diálogo”, pidió Morales.



Respecto a las movilizaciones en Bolivia, Morales dijo "quien sabe si estando allá como no estoy en función de presidente tenga ganas de plegarme a estas marchas pacíficas, ustedes saben que soy experto en marchar y marchar por Bolivia, todo por las reivindicaciones regionales y sectoriales”, indicó el expresidente.



“Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a algunas instituciones, organismos internacionales, al hermano papa Francisco, la Iglesia Católica, Naciones Unidas y otros para que haya una Comisión de la Verdad sobre las elecciones del 20 de octubre”, señaló Morales.