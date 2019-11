Arturo Murillo: Miles de personas hubieran muerto en El Alto por orden de Evo Morales







La Paz.- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que el martes miles de personas hubieran muerto en El Alto por orden de Evo Morales de atentar contra la Planta de Senkata.



Murillo dijo que si se consolidaba la explosión en la planta de gas de Senkata, en El Alto, raíz de ataques de grupos movilizados, miles de personas hubieran muerto por órdenes de Morales, intención que fue evitada por la valerosa Policía y las Fuerzas Armadas.



"Ese es Evo Morales, mientras la gente se está matando en las carreteras y se están matando entre ellos, él está ordenando que no entre comida y que estrangulen las ciudades y que aprendan, no señores no vamos a permitir aquello, vamos a meter la demanda. Le pedimos a don Evo Morales que deje de incitar", manifestó.



Asimismo, pidió al sector campesino dejar de ser utilizado por Morales y aseguró que la voz del exmandatario en ese audio es fidedigna puede ser probada en cualquier laboratorio.



"Ese es don Evo Morales, ese señor que tiene desprecio por la vida y lo único que quiere es poder y matar, ese había sido Evo Morales y yo mismo estoy sorprendido", dijo Murillo sin precisar a qué instancia acudirá para presentar la denuncia contra el exmandatario boliviano.



Hoy somos víctimas de Evo Morales, 50 mil personas movilizadas, sufriendo en las carreteas y Evo Morales está haciendo terrorismo", dijo.



Murillo explicó que "este señor Yucra tiene senencia ejecutariada por narcotráfico".