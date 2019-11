Bolivia no será un Vietnam: Gobierno advierte que enviará a la cárcel a todos aquellos que continúen hostigando a Bolivia





18/11/2019 - 11:59:12

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió el lunes que se enviará a la cárcel a todos aquellos que continúen hostigando a Bolivia con diferentes medidas de presión y aseguró que lo único que busca la actual administración del país es el respeto a la democracia.



"No voy a dar informes, pueden haber 100 detenidos esta tarde, también porque hay gente que está hostigando, y vamos a seguir deteniendo gente, la gente que está hostigando", dijo a los periodistas.



En ese marco, Murillo pidió al expresidente Evo Morales dejar de hostigar a Bolivia y aseguró que el país no se convertirá en un Vietnam, como afirmó semanas atrás el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.



"No, Bolivia no se va a convertir en un Vietnam, lo que vamos a hacer es (...) los vamos a mandar a Chonchocoro a todos aquellos que estén hostigando a los bolivianos, no lo vamos a permitir", afirmó.



Murillo aclaró que las acciones que se llevan adelante son para permitir al Gobierno transitorio la entrega de "un país saneado".



"Que quede claro el mensaje para aquellos que están queriendo desestabilizar el país, no queremos hacer daño a nadie, nosotros solo queremos que se respete la democracia, aguantemos un poco", pidió.