Defensora del Pueblo pide a la OEA respetar la soberanía y a la ciudadanía a cambiar las protestas por acciones legales







25/10/2019 - 14:37:50

La Paz.- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió este viernes a la OEA que su auditoría a las elecciones nacionales las realice resptando la soberanía de Bolivia. Pidió también la ciudadanía que cambie sus protestas por acciones legales si tienen observaciones al proceso electoral.



Cruz manifestó que la auditoría al proceso electoral que llevará adelante la Organización de Estados Americanos (OEA) a solicitud del Estado boliviano, debe realizarse cumpliendo los principios reconocidos en la Carta de Organización de ese organismo internacional, establecidos en el Articulo 3, inciso a y b; “Respeto a la Soberanía, Independencia y ”Libertad de Elección del Sistema interno y de No Intervención de otro Estado” a fin de coadyuvar en la resolución de la situación de conflicto que vive el país.



Sobre las observaciones a la última etapa del proceso electoral llevado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte de agrupaciones políticas, cívicas y sociales que ha derivado en movilizaciones violentas afectando la propiedad pública y privada y la integridad física de quienes participan en ellas, la Autoridad defensorial, instó a las agrupaciones y partidos políticos, organizaciones cívicas y sociales a que utilicen los mecanismos legales para demandar atención a sus observaciones y/o denuncias que pudieran tener.



Pidió, asimismo, la Órgano Electoral Plurinacional y al Ministerio Público tramitar las mismas y en su caso establecer las sanciones que pudieran corresponder.



Manifestó que la desobediencia civil anunciada e invocada por distintas agrupaciones políticas, cívicas y ciudadanas, si bien está reconocida en legislaciones como la de Venezuela o Argentina, no forma parte del ordenamiento jurídico de Bolivia y además, en su configuración doctrinal no admite hechos o actos de carácter violento como los que se han registrado desde el 21 de octubre a la fecha.



Observó la falta de información y respuestas oportunas por parte del TSE, ante los reclamos y denuncias de posible fraude de la población, de agrupaciones y partidos políticos en el desarrollo de la última fase del proceso electoral, lo cual generó incertidumbre respecto al mismo; así como las declaraciones de segunda vuelta o de victoria asegurada de candidatos presidenciales de forma anticipada, que generaron la sensación de incertidumbre o presunción de ilegalidad del proceso electoral, aspectos que han promovido una polarización innecesaria.



La Defensora, asimismo, informó sobre el seguimiento realizado a los incidentes ocurridos en distintos puntos del país como resultado de las movilizaciones, lo cual permitió identificar 57 detenciones, mismas que hasta este jueves se redujeron a 29; asimismo, intervino en el caso de 29 personas heridas, entre ellas dos periodistas, una niña, dos adolescentes, una adulta mayor y 4 efectivos policiales.



Ante el clima de tensión y violencia que se vive desde el pasado lunes en el país, llamó a las agrupaciones y partidos políticos, organizaciones cívicas y sociales que convocan a movilizaciones a cuidar que estas se desarrollen en un marco de paz y no concluyan en hechos delictivos; exhortó a las fuerzas del orden a que sus intervenciones disuasivas estén enmarcadas en lo que dispone la norma y los protocolos de actuación policial en movilizaciones o protestas ciudadanas. Exigió además, dotar a los efectivos de los elementos necesarios para precautelar su integridad física, considerando la delicada labor que deben cumplir.



Finalmente, convocó a los padres y madres de familia, tomar recaudos en cuanto a la participación de sus hijas o hijos en las protestas convocadas; y a no exponer a niñas y niños a situaciones en las que puedan ser afectados física o psicológicamente.