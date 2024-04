El comercio entre América Latina y China movió más de $us480.000 millones en 2023





26/04/2024 - 08:45:56

BBC.- El comercio entre China y los países de América Latina rompió un récord histórico en el año 2023. El intercambio de mercancías entre la región y el gigante asiático superó los US$480.000 millones, de acuerdo con cálculos elaborados por BBC Mundo a partir de las cifras de la Administración de Aduanas de la República Popular China (AGA, por sus siglas en inglés). La balanza comercial estuvo relativamente equilibrada con un leve superávit favorable a América Latina por US$2.000 millones. El nuevo récord en el comercio de bienes con China constituye un paso más en una tendencia ascendente que se ha registrado a lo largo del presente siglo. El intercambio bilateral del gigante asiático con América Latina y el Caribe (ALC) se ubicaba apenas en torno a los US$14.000 millones para el año 2000, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Así, el aumento ha sido exponencial en este casi cuarto de siglo. “En el período 2000-2022, el comercio de bienes entre la región y China se multiplicó por 35, mientras que el comercio total de la región con el mundo solo se multiplicó por 4”, señala la Cepal en su informe Perspectivas del Comercio Internacional 2023. Gracias a este incremento, China se ha convertido en el segundo socio comercial del conjunto de ALC, superando a la Unión Europea, y en el principal socio de Sudamérica. Esta intensificación de los lazos comerciales con Pekín ha sido desigual, lo que ha derivado en que mientras algunos países de la región gozan de un superávit comercial, otros registran un déficit. Pero, ¿cuáles son los países de América Latina que más exportan hacia China y qué le venden? Países latinoamericanos que más exportaron a China en 2023 US$122.000 millones

Brasil US$43.000 millonesChile US$25.000 millonesPerú US$18.000 millonesMéxico US$7.900 millonesEcuador Fuente: Administración de Aduanas de la República Popular China Según la Cepal, el grueso de las exportaciones de América Latina hacia China se concentran en seis productos (soja, minerales de cobre y de hierro, petróleo, cátodos de cobre y carne bovina) que juntos suman 72% del total. Las importaciones de la región desde China, por otra parte, consisten fundamentalmente en productos manufacturados, lo que “ha ampliado el acceso para los hogares y empresas, pero también ha desplazado a la producción regional”, apunta la Cepal. Estos son los cinco países de América Latina que más exportan al gigante asiático, de acuerdo con cifras de la Administración de Aduanas de China correspondientes al año 2023. 1. Brasil

Es, con diferencia, el principal socio comercial de China en América Latina. En 2023, el intercambio bilateral sumó US$181.000 millones, de los cuales US$122.000 millones correspondieron a exportaciones del país sudamericano que obtuvo un superávit comercial de US$63.000 millones. Estos resultados no solamente convierten a Brasil en el país latinoamericano que más exporta a China, sino que es “uno de los pocos países del mundo que tiene un superávit comercial con China”, según apuntó en abril de 2023 la consultora internacional Dezan Shira & Associates en su publicación China Briefing. Y, es posible que ese vínculo siga creciendo, a juzgar por los 15 acuerdos comerciales bilaterales valorados en unos US$10.000 millones, que fueron suscritos por ambos países durante la visita oficial del presidente de Brasil, Lula da Silva, en abril de 2023. ¿Qué le vende Brasil a China? Entre los principales productos que exporta hacia China se encuentran la soja (35,4%), hierro (20,2%), petróleo (18,6%), carne de vacuno congelada (8,82%) y pasta de celulosa (3,36%), de acuerdo con datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés).

2. Chile

Es el segundo país de América Latina que más exporta a China y también es el segundo en la lista de los que tienen un mayor superávit comercial. En 2023, las exportaciones chilenas a China superaron los US43.000 millones, mientras que su superávit con China se ubicó en US$23.000 millones, de acuerdo con datos de la Administración de Aduanas de la República Popular China. El gigante asiático es el principal socio comercial de Chile. El cobre (en bruto y refinado) es con diferencia el principal producto que exporta Chile hacia China, según datos del OEC. Otro producto destacado son las frutas sin hueso, de las cuales Chile es el principal exportador del mundo y China, la mayor importadora. En 2022, el valor de las frutas de este tipo que Chile envió a China alcanzó los US$2.450 millones, supliendo más de dos tercios de las importaciones chinas que se ubicaron en US$3.580 millones. También son notables las cifras de exportaciones chilenas de sustancias químicas inorgánicas, compuestos de metales preciosos e isótopos. En 2005, Chile fue el primer país de América Latina en firmar un acuerdo de libre comercio con China y, según el investigador Evan Ellis, debe gran parte de sus buenos resultados allí a su estrategia de mercadeo. “El éxito de Chile se debe en parte a la promoción de su “marca nacional” en la República Popular China. Chile ha comercializado con éxito sus uvas, cerezas y arándanos en China como “bienes de lujo”, asociados con festividades navideñas y entrega de regalos, lo que le ha permitido venderlos a un precio superior, incluida su importación y envío por medios costosos, como aviones y contenedores refrigerados”, señaló Ellis en un artículo publicado en diciembre de 2023. 3. Perú

Con exportaciones que en 2023 superaron los US$25.000 millones, Perú se ubica en el tercer puesto en la lista de países latinoamericanos que más venden a China y entre los que alcanzan un mayor superávit comercial (más de US$13.000 millones, según datos de la AGA). A partir de 2009, cuando ambos países suscribieron un acuerdo de libre comercio, la potencia asiática se convirtió en el principal socio comercial de Perú. Entre 2010 y 2023, las exportaciones de Perú hacia China se cuadruplicaron y, de acuerdo con un análisis reciente de la Fundación Andrés Bello – Centro de Investigación Chino Latinoamericano. Los principales productos que exporta Perú hacia China son minerales, así como alimentos para animales. Aunque Perú le vende a China gran diversidad de minerales, incluyendo hierro, zinc y metales preciosos, el grueso de estas exportaciones lo constituye el cobre que en 2019 representó más de 60% del total. 4. México

Entre los cinco países de América Latina que más exportan hacia China, México es la gran excepción pues su balanza comercial con el gigante asiático es desfavorable. En 2023, las exportaciones del país norteamericano a China sumaron más de $18.000 millones, pero sus importaciones superaron los US$81.000 millones. ¿El resultado? Un déficit comercial para México por US$ 62.000 millones. La relación comercial de México con China también es distinta debido a que entre sus productos más vendidos se encuentran bienes manufacturados y no solamente materias primas. Así, por ejemplo, en febrero de 2024 las principales exportaciones mexicanas al gigante asiático estuvieron conformadas por circuitos integrados (US$232 millones), instrumentos médicos (US$150 millones), metales preciosos (US$91 millones), cobre (US$73 millones) así como motores, partes y accesorios para vehículos (USS71 millones), de acuerdo con cifras del OEC. Durante años, la relación entre México y China ha sido compleja pues debido a su perfil exportador ambos países han sido competidores, en especial desde el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Esta competencia es muy marcada, sobre todo, cuando se trata de proveer productos manufacturados al mercado estadounidense. De acuerdo con Liu Xuedong, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, los vínculos entre estas economías son cada vez más interdependientes. Esto se explica en parte por el hecho de que China tiene un papel destacado en la cadena de suministros que le permite a México producir muchos de los bienes que exporta a EE.UU. “En este contexto, los flujos comerciales en cuestión no son sólo los bilaterales entre China y México, y México y Estados Unidos, sino también los flujos comerciales trilaterales China-México-Estados Unidos que vinculan a los tres países en los que México se ha convertido en un “trampolín y lugar de montaje” con creciente presencia de productos en el mercado norteamericano”, escribió el académico en un artículo reciente publicado por la revista digital ThinkChina. 5. Ecuador

Con exportaciones que en 2024 sumaron más de US$7.900 millones, Ecuador es el quinto país de América Latina que más exporta hacia China, con quien tuvo un superávit comercial de más de US$1.900 millones. Ambos países firmaron un acuerdo de libre comercio en mayo de 2023 que se estima ayudará a incrementar las exportaciones ecuatorianas en 30% durante los primeros tres años de su entrada en vigor. China ya es el principal comprador de productos ecuatorianos no petroleros. Entre los productos ecuatorianos más exportados hacia China se incluyen los crustáceos, mineral de cobre y minerales de metales preciosos, según datos del OEC. Entre otros productos destacados -y que se espera que resultan beneficiados por el acuerdo comercial- se encuentran las bananas, cuyas ventas se espera que se dupliquen, y el cacao. El mercado chino se ha convertido en uno de los más rentables para la venta de cacao gracias, entre otras cosas, a que los consumidores están dispuestos a pagar extra para obtener un producto de calidad premium, según explicó Francisco Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao de Ecuador, cuando se suscribió el acuerdo comercial.