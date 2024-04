Mi Teleférico analiza estrategias para impulsar aprobación de crédito en la ALP para ampliar línea Café





25/04/2024 - 09:42:23

La empresa estatal Mi Teleférico analiza “un par de estrategias” para seguir impulsando la aprobación del crédito de $us 62 millones en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la ampliación de la línea Café y mejoras en las demás líneas. “Los asambleístas que no han apoyado seguramente tendrán en su momento que rendir cuentas, pero nosotros ya tenemos un par de estrategias para seguir impulsando este crédito”, dijo el gerente ejecutivo de la estatal, Alejandro Gonzáles, este jueves, en contacto con RTP. La Cámara de Senadores rechazó el miércoles el tratamiento del crédito de $us 62 millones para ampliar la línea Café de Mi Teleférico y otros proyectos en la empresa y lo devolvió a la Cámara de Diputados, lo que – según norma – posterga su consideración hasta la próxima legislatura. Gonzales señaló que, con la demora en la aprobación de ese préstamo externo en la ALP, no se perjudica a las autoridades, sino a toda la población, ya que esos recursos estaban dispersos en tres componentes para Mi Teleférico. “Nosotros tenemos que tomar una estrategia dentro de lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional; entonces, eso es lo que seguramente se va a anunciar en los siguientes días, pero el camino no ha terminado ayer (miércoles) con la sesión de la Cámara de Senadores, vamos a continuar”, insistió. Recordó que el crédito también tiene que ver con el proyecto de la unión de la estación 6 de Marzo de línea Morada con el Aeropuerto Internacional de El Alto, vía terrestre a través de trenes eléctricos. En diciembre de 2023, el Ejecutivo remitió a la ALP el proyecto del programa de “Ampliación de la Red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $us 62 millones. El 1 de marzo de este año, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en sus estaciones en grande y detalle, el proyecto de ley para viabilizar el crédito y lo remitió a la Cámara de Senadores para su revisión. Sin embargo, el Senado lo devolvió a Diputados.