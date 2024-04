Pena máxima a la asistente que le dio a Alec Baldwin el arma con la que causó una muerte en la filmación de Rust





15/04/2024 - 17:49:50

Infobae.- Hannah Gutierrez-Reed, encargada de armas en la producción cinematográfica “Rust”, ha sido condenada a 18 meses de prisión por homicidio involuntario tras el fatal incidente en el que Alec Baldwin disparó accidentalmente un arma de fuego que acabó con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins. El veredicto, emitido por la jueza Mary Sommer de Santa Fe, se da después de que un jurado encontrara a Gutierrez-Reed culpable, marcándola como el primer miembro del equipo en ser condenado por su papel en la muerte accidental. En Nuevo México, los cargos por homicidio involuntario prevén una sentencia máxima de 18 meses y una multa de hasta 5,000 dólares. La Fiscalía buscó la pena máxima para Gutierrez-Reed, quien ha estado detenida en el Centro de Detención de Adultos de Santa Fe desde marzo, tras ser hallada responsable de homicidio involuntario, aunque no de manipulación de evidencias. La jueza Sommer, el mes pasado, rechazó una solicitud para un nuevo juicio y negó una moción que permitiría a Gutierrez-Reed ser liberada mientras apela su condena. Durante la audiencia, la jueza Sommer señaló la falta de remordimiento por parte de Gutierrez-Reed. Antes de dictar la sentencia, Sommer expresó que Gutierrez-Reed no había asumido la responsabilidad de sus actos. Antes de la audiencia, Gutierrez-Reed, de 26 años, había solicitado ser condenada a libertad condicional en vez de prisión, destacando el dolor que siente por la familia y amigos de Hutchins desde la tragedia.

Gutierrez-Reed aseguró haber tomado su trabajo seriamente pese a la falta de recursos y tiempo adecuados, además, mandó un mensaje a la industria del cine y a los medios de comunicación, mismos que, asegura, la retrataron como un “verdadero monstruo”. “Mi corazón está con la industria cinematográfica por el dolor devastador que ha causado esta tragedia y las viejas heridas que se han reabierto. Me entristece la forma en que los medios de comunicación dieron un carácter sensacionalista a nuestra traumática tragedia y me retrataron como un completo monstruo, que en realidad ha sido todo lo contrario de lo que ha estado en mi corazón”, declaró Gutierrez-Reed en el juicio. La fiscal Kari Morrissey instó a la jueza a imponer la sentencia máxima debido a una “cascada de violaciones en el set” que llevó a la muerte de Hutchins, acusando a Gutierrez-Reed de rehusarse a aceptar su papel en los hechos. Craig Mizrahi, agente de Hutchins, criticó a los productores por comprometer la seguridad y contratar a una encargada de armas inexperta, señalando que el incidente no fue un simple accidente sino una cadena de eventos evitables.

El director Joel Souza, quien resultó herido en el incidente, atribuyó el suceso a los fallos de Gutierrez-Reed aquel día. Familiares y conocidos también hablaron sobre el impacto de Hutchins en sus vidas, solicitando la máxima pena. Olga Solovey, hermana de Hutchins, participó a través de un video pregrabado desde Ucrania, expresando su deseo de que el accidente no quedara impune. Gloria Allred, representando a los padres y hermana de Hutchins en una demanda contra Rust Movie Productions, leyó una declaración sobre las “violaciones sistémicas graves de las normas de seguridad” durante la filmación. Amigos de Hutchins en la industria expresaron que la sentencia envía un mensaje que podría fomentar mejoras en la seguridad en los sets de filmación. El accidente ocurrió el 21 de octubre de 2021, involucrando a Alec Baldwin durante un ensayo. Se encontraron cinco cartuchos vivos mezclados con falsos en el set, aunque sigue siendo un misterio cómo llegaron ahí. En el juicio, se argumentó que Gutierrez-Reed fue negligente en el manejo de armas y municiones, algo que la defensa contradijo, alegando que fue usada como chivo expiatorio. Alec Baldwin enfrentará un juicio por homicidio involuntario programado para comenzar en julio. La fiscalía alega que Baldwin, también productor de la película, puso en peligro a otros por no asistir al entrenamiento inicial de manejo de armas y contratar a una encargada de armas inexperta. La condena de Gutierrez-Reed podría indicar la posible sentencia para Baldwin si es hallado culpable, además de establecer un precedente sobre la responsabilidad penal en futuros incidentes de negligencia en producciones.