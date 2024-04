Salud aplicará un millón de vacunas contra la poliomielitis entre el 23 de abril y el 12 de mayo





13/04/2024 - 12:22:55

Con el objetivo de consolidar la erradicación de la poliomielitis en Bolivia, el Ministerio de Salud y Deportes y los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) aplicarán 1.173.255 vacunas, entre primeras y segundas dosis, en la Semana de la Vacunación de las Américas (SVA) que se realizará del 23 de abril al 12 de mayo en toda Bolivia. El trabajo fue coordinado por la ministra de Salud y Deportes, Maria Renée Castro, con los nueve directores de los Sedes. “Tenemos ahora como objetivo general en esta campaña consolidar la erradicación de la poliomielitis en Bolivia, por lo cual vamos a priorizar la vacunación en niños y niñas de cinco a ocho años de edad con la vacuna antipoliomielítica IPV que tenemos en todos los establecimientos de salud”, informó Castro. Entre abril y mayo, la meta es proteger a niñas y niños de la poliomielitis, aplicando 1.173.255 vacunas, entre primeras y segundas dosis, a los que no hubieran recibido la primera dosis o no hayan completado el esquema de vacunación entre el 2016 y el 2019. Para lograr el objetivo la campaña se fortalecerá con 394 enfermeras del sistema de salud, que cuentan con alta experiencia en el proceso de la vacunación. Mientras que las dosis estarán disponibles en todos los centros de salud del país, los entes gestores, con brigadas en las unidades educativas, cita un reporte del Ministerio de Salud. Dentro de la estrategia también se articulará acciones con el Ministerio de Educación, las Direcciones Departamentales de Educación, las Direcciones Distritales de Educación, en el ámbito público y privado del Sistema de Educación Regular, Alternativa y de Convenio. Asimismo, los padres de familia y las juntas escolares tendrán un rol primordial para la vacunación en las unidades educativas con información oportuna. “El Registro Único de Estudiantes se contrastará con el Registro Nominal de Vacunación Electrónica ( RNVe) como un mecanismo actualizado para poder obtener el carnet de vacunación digital en todo el territorio nacional”, complementó la ministra . Con los entes gestores a corto plazo, a través de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), se actualizarán datos para incorporar y trabajar con la población asegurada y no asegurada, y que la vacuna esté disponible para toda la población boliviana. Los programas estatales como el Programa Bono Juana Azurduy, Safci Misalud, Salud Oral, la Unidad de Promoción de Salud, entre otros programas a nivel nacional, impulsarán la vacunación mediante diferentes estrategias y socialización de la importancia de la inmunización contra la poliomielitis. En este contexto, la Ministra de Salud y Deportes destacó que el Gobierno nacional asignó un presupuesto de más de Bs 35 millones para llegar a la mayor cantidad de niñas y niños durante esta campaña. La poliomielitis, o comúnmente llamada polio, es una enfermedad altamente contagiosa ocasionada por el virus de la poliomielitis. La gran mayoría de las infecciones por poliovirus no producen síntomas, pero de 5 a 10 de cada 100 personas infectadas con este virus pueden presentar algunos síntomas similares a los de la gripe. En 1 de cada 200 casos el virus destruye partes del sistema nervioso, ocasionando la parálisis permanente en piernas o brazos. Aunque es muy raro, el virus puede atacar las partes del cerebro que ayudan a respirar, lo que puede causar la muerte. El último caso positivo de poliomielitis en Bolivia fue registrado en 1989 en el departamento de La Paz, refieren datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La semana la Vacunación de las Américas es una iniciativa regional que cada año promueve la equidad y el acceso a la vacunación en todos los países de la región de las Américas. Así más de 40 países y territorios en las Américas se juntan para crear conciencia sobre la importancia de la inmunización para proteger a la niñez contra enfermedades graves prevenibles por vacuna.