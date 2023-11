Productores retomarán exportaciones de banana a Argentina a partir de la próxima semana tras acordar pago de deuda





17/11/2023 - 13:16:54

Los productores de banana del país retomarán las exportaciones de esa fruta al mercado argentino a partir de la próxima semana, tras acordar un compromiso de pago de la deuda de $us 12 millones de parte de los importadores del país vecino. “Los productores de banana nos han anunciado de que retomarían el trabajo de exportar banano al vecino país a partir de la próxima semana, con lo que se estaría normalizando la situación y con lo que también quedaría normalizado el paso fronterizo en Yacuiba (Tarija)”, informó este viernes el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, en conferencia de prensa. Explicó que, tras gestiones de “alto nivel” en las que tuvieron que ver los presidentes de Bolivia y Argentina, Luis Arce y Alberto Fernández, respectivamente, se logró “diseñar un mecanismo para hacer efectivos los pagos” de la deuda de $us 12 millones de importadores argentinos a los exportadores de banana bolivianos. Ese mecanismo de pago consiste en el compromiso de cancelación de $us 3 millones hasta este viernes y de aproximadamente de $us 1 millón por día, hasta completar ese monto, sin tomar en cuenta el próximo lunes, que es feriado en Argentina. “Si bien los hermanos (exportadores de banana) todavía están en vigilia, en este momento el paso fronterizo está completamente expedito, dado que, gracias a estas gestiones de nuestras autoridades, se ha logrado resolver en parte este problema y lo que queda pendiente se resolverá en las próximas semanas”, dijo el viceministro. Reiteró que el bloqueo instalado, por los productores y exportadores de banana boliviana, en Yacuiba (Tarija) fue levantado la noche del jueves, luego de que se efectivizaran las gestiones para la cancelación de dicha deuda. De acuerdo con los datos del viceministro, en Bolivia son alrededor de 22.000 familias que se dedican a la exportación de banano y que tenían algunas dificultades para hacer efectivos los cobros de las exportaciones a ese mercado.