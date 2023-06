Murió Philippe Pozzo di Borgo, el aristócrata tetrapléjico que inspiró la exitosa película francesa Intocables





02/06/2023 - 16:09:08

Infobae.- Philippe Pozzo di Borgo, un aristócrata y hombre de negocios francés que quedó tetrapléjico y cuya historia inspiró la película Intocables, uno de los mayores éxitos del cine galo reciente, murió a los 72 años, dijo el viernes a la agencia de noticias AFP Eric Toledano, uno de los dos directores del filme. “Murió anoche en Marrakech”, dijo Toledano, director junto a Olivier Nakache de la película estrenada en 2011. “Es una conmoción y sobre todo una gran tristeza porque fue una relación de una longevidad increíble”, añadió. El empresario francés dirigió la compañía Pommery, reconocida marca de champagne francés, y creció en un palacete de la rue de l’Université de París. Decir que es de la clase alta sería poco ya que nació en la unión de dos familias aristocráticas: su padre fue el quinto Duque Pozzo di Borgo y su madre, Béatrice Roche, era la hija del prefecto Tony-André Roche. Su futuro estaba asegurado, de hecho se había casado y tenía dos hijos adoptivos, sin embargo su vida cambió en 1993 cuando sufrió un accidente de parapente que lo dejó tetrapléjico. Tres años más tarde murió su esposa Béatrice –padecía cáncer de médula ósea– y entró en una profunda depresión. Pero antes de eso, hubo un proceso doloroso: su padecimiento con todos los dolores fantasmas que su discapacidad implicaba, y el padecimiento tumoral de su esposa. Como ella ya no lo podía cuidar porque el cáncer avanzaba, decidió buscar alguien que lo ayude, que sea su asistente y que lo acompañe durante el día a realizar sus actividades. Pese a lo que le recomendaban, contrató a Abdel Yasmin Sellou, un joven inmigrante argelino que acababa de salir de la cárcel por delincuencia reiterada y estaba buscando trabajo.

“Como empresario he contratado a cientos de personas y jamás he mirado un currículum. Miro a la persona y olvido las etiquetas”, dijo en una entrevista el aristocrático. En su libro Le second souffle, publicado en 2001, cuenta cómo salió de la depresión gracias a su cuidado atento. Hombre culto como pocos (posee máster en Historia, Economía, Ciencias Políticas y Finanzas), no le resultó difícil la tarea de narrar su vida. Un año después la periodista francesa Mireille Dumas los entrevistó a ambos en su programa televisivo Vida pública, vida privada y se conmovió tanto con la historia que terminó realizando un documental. Basándose en este film y en la autobiografía del propio Pozzo di Borgo, en 2011 los directores Olivier Nakache y Éric Toledano llevaron a cabo Intouchables con las destacadas actuaciones de François Cluzet y Omar Sy. La película tuvo 19,49 millones de espectadores en Francia y también fue un gran éxito en Europa, en particular en Alemania, Suiza, España e Italia. Se convirtió en la segunda película francesa más vista de la historia. Todo un acontecimiento en Francia y en el resto del mundo por donde se proyectó ya que abrió un debate propicio de la época, el de la discapacidad. Para aquel entonces se reeditó su biografía incluyendo además un nuevo capítulo titulado El diablo de la guarda, en referencia a su compañero. Bajo el mismo título que la película, solo que en singular, el libro se convirtió rápidamente en un bestseller vendiendo más de 200 mil ejemplares en los dos primeros meses. Un año después apareció la autobiografía de Sellou, Has cambiado mi vida, dedicada a su amigo. También hubo una adaptación en Estados Unidos (The Upside) con los actores Bryan Cranston y Kevin Hart.