Ministerio Público y FELCN abren de oficio investigación por carga de droga incautada en España en febrero





02/06/2023 - 07:55:02

El Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) iniciaron de oficio las investigaciones sobre la incautación de 478 kilogramos de cocaína en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, España, realizada en febrero, que presuntamente sería de origen boliviano, informó la noche de este jueves el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani. “El Ministerio Público juntamente con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de oficio iniciaron las investigaciones bajo el caso Nro. 701102302300264 para el esclarecimiento del presente hecho. Se espera a la brevedad posible contar con mayor información al respecto para comunicar a la población boliviana”, señaló Mamani en una conferencia de prensa. De acuerdo con reportes de medios internacionales, agentes de la administración de Aduanas e Impuestos Especiales de Madrid hallaron en febrero de este año 478 kilogramos de cocaína en la bodega de un avión, que no fueron declarados en el momento del embarque, según una nota de prensa difundida el martes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de España. Mamani indicó que “la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico no recibió comunicación oficial, de ninguna entidad gubernamental española, respecto al hallazgo de sustancias controladas”. Pese a ello, dijo el viceministro, de manera extraoficial se tomó conocimiento del caso, solicitando inmediatamente, a través de los canales de comunicación oficiales, a nuestros pares de España, información sobre el hecho, la situación jurídica y la etapa en la que se encuentra la investigación, y otros. La respuesta se remitió este jueves e indica que “de momento solo puedo indicarles que el operativo lo realizó Aduanas, una organización estatal independiente, tanto a Guardia Civil, como Policía Nacional, voy a tratar de hacer gestiones con el funcionario encargado por si existiera la posibilidad de conseguir la información solicitada entendiendo de que ustedes todavía no tienen datos referentes al caso, lo digo por no duplicar peticiones que pudieran entorpecer la información”. El viceministro consideró “insuficiente” la información. Dijo que espera que las autoridades de España profundicen los datos del hecho como ocurrió con la parte boliviana en marzo de este año cuando personal de la FELCN halló en el aeropuerto de Viru Viru “droga sintética (consistente en) 67.774 tabletas de éxtasis, el cargamento más grande de droga sintética incautado en la región”. “Se tiene que esclarecer este hecho y tienen que ser sancionadas todas las personas, si en caso se evidencia que la sustancia haya salido de nuestro país, del aeropuerto de Viru Viru, como se menciona en los medios de comunicación”, dijo Mamani. De acuerdo con el funcionario, en los controles de los vuelos que se realizan en los aeropuertos, interviene personal de la FELCN, Aduana Nacional, Migración, Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) y de seguridad de las aerolíneas. ABI