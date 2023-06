Un profesor de la Universidad de Standford asegura de la presencia de extraterrestres: Llevan mucho tiempo en la Tierra





31/05/2023 - 19:49:25

Uno de los temas más controversiales que han permanecido durante años entre la sociedad y la comunidad científica, es la existencia de vida extraterrestre en otros planetas, tema que además ha sido estudiado e investigado y, aunque nunca probado, la presencia de otras formas de vida en el espacio han sido prácticamente confirmadas en numerosas ocasiones. El doctor y profesor de la Universidad de Standford, Garry Nolan, ha sorprendido anunciando que los extraterrestres no lo solo existen, sino que ya han estado en el planeta Tierra y que "todavía están aquí". Garry Nolan confirmó esta teoría durante su participación en una conferencia de Salt iConnections en Manhattan, Nueva York, la semana pasada titulada 'El Pentágono, la inteligencia extraterrestre y los ovnis estrellados'. El doctor asegura que los extraterrestres, además, estarían utilizando diversos métodos para observar la humanidad, como drones e Inteligencia Artificial. El doctor Garry Nolan es un inmunólogo y profesor del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Standford, ha realizado trabajos de consultoría para la comunidad de inteligencia y contratistas de defensa. Durante una conferencia celebrada por Salt iConnections en Nueva York, titulada 'El Pentágono, la inteligencia extraterrestre y los ovnis estrellados', Garry avaló la presencia de extraterrestres en el planeta Tierra cuando se le preguntó si creía que la inteligencia extraterrestre ya habría visitado la Tierra. En el evento, donde participaban inversores, empresarios y responsables políticos, Nolan afirmó que creía que la inteligencia extraterrestre no sólo había visitado el planeta Tierra sino que "se puede ir un paso más allá, no sólo lo ha visitado, sino que lleva aquí mucho tiempo, y sigue aquí". Nolan, que ha pasado los últimos años analizando la información gubernamental sobre supuestos casos de fenómenos aéreos no identificados, también mencionó otras pruebas que corroborarían la suya: “Sólo hay que ver lo que está haciendo el Gobierno en este tema ahora mismo. ¿En qué basan sus opiniones? Se basan en las docenas de personas que, de un modo u otro, han hablado con ellos sobre estos asuntos clasificados”, aseguró el doctor. La CIA contó con la colaboración del profesor para analizar los casos desclasificados, los cuales fueron punto de investigación por parte del gobierno de Estados Unidos en los últimos años. "La verdad está en la ciencia", señala. El investigador mencionó en concreto la que, en aquel momento, se consideró la primera prueba de vida extraterrestre: la señal '¡Wow!', una señal de gran fuerza que el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio detectó en 1977. Posteriormente, los científicos han publicado trabajos en los que se afirma que la señal podría haberse originado en un comenta. Aun así, Nolan afirmó que hay gente que sigue experimentando esta señal de forma habitual como una forma de comunicación extraterrestre, de hecho, el propio entrevistador aseguró que es una afirmación fantástica aunque para muchos "difícil de creer". Cuando al profesor se le preguntó por la probabilidad de que los extraterrestres ya hubieran visitado la Tierra, Nolan respondió sin dudarlo "cien por cien". Para ello, citó el aumento de la atención gubernamental sobre la cuestión de los ovnis, incluida la creación de la Oficina de Resolución de Anomalías para investigar los avistamientos de lo que el gobierno estadounidense denomina ahora Fenómenos Aéreos No Identificados, o FANI. Nolan dijo que uno de los objetivos de este grupo era establecer una oficina de denuncias para las personas que han trabajado en la ingeniería inversa de objetos extraterrestres, lo que les permitiría hablar con el Congreso, asegura El País. Nolan dijo en el foro iConnection que creía que las inteligencias alienígenas están utilizando drones e IA para observar a la humanidad, y mencionó que los objetos, vistos por múltiples tipos de sensores, incluidos el radar y la cámara de infrarrojos, van desde “15 metros sobre el agua hasta 24 kilómetros y vuelven en menos de un segundo”.