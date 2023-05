Héctor Arce en la OEA: La Carta Democrática no existió para Bolivia en 2019 y los golpistas fueron recibidos en el organismo con afecto





30/05/2023 - 18:49:45

La Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) “jamás fue invocada” y “no existió para Bolivia” en 2019, por el contrario, los autores del golpe de Estado de ese año “se pasearon y fueron recibidos calurosa y afectuosamente en esta organización”, cuestionó el embajador boliviano Héctor Arce. Arce recordó lo sucedido en 2019 y el accionar de la OEA durante sesión Extraordinaria del Consejo Permanente para dialogar, justamente, sobre la implementación de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento que reconoce el derecho de los pueblos de América a la democracia y la obligación de sus gobiernos de promoverla y defenderla. “El más reciente golpe de Estado en la región lo hemos vivido en mi país el 2019, ahí la Carta Democrática jamás fue aplicada, la Carta Democrática jamás fue invocada, no existió para Bolivia este documento que hoy analizamos y valoramos”, cuestionó respecto a la crisis que se agudizó y agravó por un informe elaborado y publicado por la gestión del secretario General de la OEA, Luis Almagro. En ese entonces cívicos y políticos de oposición protagonizaron hechos violentos denunciando un fraude electoral en las elecciones. Observadores de la OEA publicaron preliminares resultados de una auditoría solicitada por el Gobierno, donde denunciaron irregularidades, lo que agudizó el conflicto y obligó a Evo Morales a dimitir, cercado por un motín policial y la sugerencia militar de renuncia. Se hizo del poder la senadora Jeanine Áñez, apoyada por cívicos y opositores. A diferencia de lo que debía hacer la OEA, “los autores del golpe de Estado se pasearon y fueron recibidos calurosa y afectuosamente en esta organización”, cuestionó Arce, quien durante el gobierno de facto estuvo asilado en la embajada de México, junto a otras exautoridades. Diferentes estudios externos pusieron en duda el trabajo de auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2020. El gobierno de Luis Arce exigió en diferentes momentos a Almagro presentar los informes que llevaron a su equipo a hablar de irregularidades electorales, pero hasta el momento no lo hizo. Arce consideró que más allá de reformas o ajustes al texto de la Carta Democrática debiera optarse por “la forma de implementación, la visión de justicia, de igualdad y una conceptualización cabal de la democracia uniforme que podamos aceptar y tolerar entre nosotros”. ABI