Un impresionante collar de oro hecho con dientes de tiburón fue hallado en el Titanic 110 años después del hundimiento





30/05/2023 - 17:17:43

Infobae.- Un collar “hecho con el diente de un tiburón megalodón”, ha sido revelado en nuevas imágenes hechas a los restos del Titanic 110 años después de su hundimiento en el océano Atlántico. El diario británico The Daily Mail, reportó que el impresionante collar fue identificado en imágenes tomadas el año pasado durante una inspección realizada por Richard Parkinson, fundador y director ejecutivo de la firma de exploración de aguas profundas Magellan. Las grabaciones fueron realizadas con la intención de capturar los primeros escaneos digitales del naufragio, que presentan en detalle al enorme barco, casi como si hubiera sido recuperado del agua. No se han identificado otros objetos que rodean el collar, aunque parece estar cerca de una colección de pequeñas cuentas en forma de anillo, de acuerdo a lo reportado por Daily Mail. Sin embargo, Magellan, que está trabajando con Atlantic Productions en un documental sobre la expedición del año pasado, tiene prohibido recuperar los objetos que se encuentran en el fondo del mar. Se estima que más de 1500 de las 2.224 personas que viajaron a bordo del Titanic murieron cuando el lujoso transatlántico se hundió el 15 de abril de 1912. Los sumergibles pasaron más de 200 horas tomando 700.000 imágenes de todos los ángulos de la nave para crear la reconstrucción en 3D, durante el año pasado. La compañía se había percatado de la presencia de un diente de tiburón en las imágenes, pero en una inspección más cercana se dio cuenta de que era un collar. Richard Parkinson, director de Magellan, describió el hallazgo como “asombroso, hermoso e impresionante”. “Encontramos un diente de megalodón que tiene la forma de un collar, es increíble, es absolutamente increíble”, dijo al medio local ITV News.

Se sabe que los dientes del megalodón, un tiburón extinto y uno de los peces más grandes que jamás haya existido, alcanzan más de siete pulgadas de largo. Investigadores de aguas profundas completaron el primer escaneo digital completo del Titanic, mostrando todo el naufragio con detalles y claridad sin precedentes. Usando dos sumergibles operados a distancia, un equipo de investigadores pasó seis semanas el verano pasado en el Atlántico Norte mapeando todo el barco y el campo de escombros circundante de 4,8 kilómetros (3 millas) donde se esparcieron las pertenencias de los pasajeros del transatlántico, como zapatos y relojes. Parkinson, estimó que los datos resultantes, incluidas 715.000 imágenes, son 10 veces más grandes que cualquier modelo 3D submarino que se haya intentado antes. “Es una copia digital absolutamente uno a uno, un ‘gemelo’ del Titanic en cada detalle”, afirmó Anthony Geffen, director de la compañía de documentales Atlantic Productions. El Titanic realizaba su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, a la ciudad de Nueva York cuando chocó contra un iceberg frente a Terranova en el Atlántico Norte el 15 de abril de 1912. El transatlántico de lujo se hundió en cuestión de horas, un accidente que cobró la vida de unas 1.500 personas. El naufragio, descubierto en 1985, se encuentra a unos 3.800 metros (12.500 pies) bajo el mar, a unos 700 kilómetros (435 millas) de la costa de Canadá. Geffen agregó que las imágenes previas del Titanic solían ser afectadas por los bajos niveles de luz y sólo permitían a los espectadores ver un área de los restos del naufragio a la vez. Añadió que el nuevo modelo 3D captura tanto la sección de proa como la de popa, que se separaron al hundirse, con detalles nítidos, incluso el número de serie de la hélice. Los investigadores han pasado siete meses procesando la gran cantidad de datos que recopilaron y se espera que el próximo año se publique un documental sobre el proyecto. Pero más allá de eso, Geffen espera que la nueva tecnología ayude a los investigadores a resolver los detalles de cómo el Titanic halló su destino y permita a la gente interactuar con la historia de una manera nueva. “Todas nuestras suposiciones sobre cómo se hundió y muchos de los detalles del Titanic vienen de las conjeturas, porque no hay un modelo que uno pueda reconstruir o calcular las distancias exactas”, añadió.