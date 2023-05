Salma Hayek revela su secreto para tener un matrimonio feliz





29/05/2023 - 19:11:57

Desde hace 14 años, Salma Hayek está casada con el empresario francés François-Henri Pinault y juntos han formado una de las parejas más sólidas de Hollywood, por lo que no resulta extraño que más de uno se pregunte cuál es el secreto para mantener una buena relación. En entrevista con la revista francesa Madame Figaro, la actriz mexicana compartió algunos detalles de su vida, entre los que destacó su relación en pareja. Salma Hayek recordó que estaba reacia a la idea de casarse con el empresario, quien le pidió matrimonio en tres ocasiones, puesto que no soportaba la idea de sentirse enjaulada. Pero afortunadamente en François-Henri Pinault encontró lo que buscaba en una relación. “Me siento libre. En ningún momento François me hizo sentir que mi trabajo y mis pasiones interferían en nuestro matrimonio”. Además, recalcó que “el pilar” de su relación “es el respeto”, especialmente a la individualidad de cada uno. “Somos independientes, no buscamos la fusión, salvo por breves momentos. Ante todo, necesitamos alcanzar la fuerza individual, y para ello tenemos que trabajar en nosotros mismos. La capacidad de compartir sólo viene después”, explicó. Sobre lo que la hizo cambiar de opinión y aceptar llegar al altar, la estrella de la película Frida declaró: “Elegí pasar el resto de mi vida con François porque sabía que, como yo, él quería evolucionar. Avanzamos juntos”. Además, aseguró, que los valores de independencia e introspección son los que desea transmitir a su hija, Valentina Paloma, y a sus hijastros: “Gran parte de nuestra energía también va a nuestros hijos. Queremos que contribuyan a un mundo mejor”. Pero aunque cada uno busca mantener su individualidad, es inevitable que los proyectos de cada uno no impacten al otro. Durante la entrevista recordó que cuando se conocieron, ella le contó a su esposo que viajaría a América Latina para ayudar a una asociación de mujeres y luego a conocer refugiados, así que “él decidió ver esta parte de mí y acompañarme de vez en cuando”. Fue entonces que el empresario creó la Fundación Kering, que busca erradicar la violencia doméstica. “Él podría haber pasado por alto lo que me interesaba, pero es una persona muy curiosa y empezó a investigar por su cuenta. Diferimos en muchas cosas, pero nuestros valores son los mismos", contó la actriz de 56 años.