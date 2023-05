El transporte pesado se declara en emergencia porque no se garantiza el abastecimiento de diésel





29/05/2023 - 18:16:22

El Deber.- Marcelo Cruz, secretario ejecutivo de la Asociación del Transporte Pesado Internacional Santa Cruz, informó este lunes que su sector se encuentra en emergencia por el abastecimiento irregular de combustible, en especial de diésel. Esta situación, según el dirigente, pone en jaque a más de 15.000 transportistas de diésel. Esta declaratoria se da después que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, admitiera que “siempre” hay “alguna deuda flotante” con las importadoras de diésel y gasolina para el mercado boliviano. Eso sí, el ejecutivo sostuvo que, en ningún momento, la deuda con alguna de esas empresas llegó a los $us 800 millones, como lo denunció el exministro de Gobierno, Carlos Romero. “Ni, aunque hagamos un pospago de 120 o 180 días llegaríamos a una deuda de $us 800 millones con una empresa. Ese es un dato falso, que solamente quiere manipular la información, para tratar de calzar otros datos falsos”, dijo el ejecutivo a medios del Estado. En esa línea, el ejecutivo denunció que una parte del combustible adicional que se destina a Santa Cruz se desvía a actividades ilegales. “Estos combustibles adicionales que sacamos, están yendo a alguna actividad ilícita”, afirmó. No obstante, los argumentos de YPFB no convencen al transporte pesado. “La situación es de incertidumbre. La compra de combustible no está garantizada y están reduciendo los volúmenes de diésel, afín de que se consuma menos combustible y no tienen la certeza de dinero para comprar”, dijo Cruz. El dirigente agregó que una de las regiones más afectadas es Santa Cruz, en donde los camiones hacen filas de hasta 24 horas para poder comprar combustible. Por esto, según Cruz, los transportistas pierden hasta Bs 1.000 diarios. “Hay 15.000 transportistas de carga internacional en la incertidumbre. Nos vamos a reunir el miércoles en Cochabamba para un encuentro nacional. No están racionando, pero hacemos colas de hasta 24 horas. Eso es un perjuicio porque nos exponemos a multas. El perjuicio existe, es real por cada contenedor en un camión que hace fila”, dijo. Reactivación del tren Arica-La Paz Cruz agrega que incluso el Gobierno, en su afán de reducir el consumo de combustible, quiere reactivar el tren Arica- La Paz. Perjudicando hasta 50 camiones por viaje mediante la vía férrea. “Pareciera que nos quieren relocalizar, toda esta situación ha alertado al sector y estamos en emergencia. Quieren reactivar el tren porque significa menor consumo de combustible, pero están quitando el trabajo a varios transportistas”, dijo Cruz.