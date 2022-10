Los tuiteros más activos se han cansado de Twitter y es un símbolo de lo que está mal con la red social





28/10/2022 - 16:51:29

Xataka.- Twitter se muere. No es solo la pregunta autoprofética de Elon Musk, sino es el reflejo de unos documentos internos obtenidos por Reuters que reflejan una investigación que ha llevado a cabo la propia empresa. Un estudio donde han llegado a la conclusión que los "heavy tweeters" están desapareciendo. Quizás no se hayan marchado de Twitter, pero sí se han cansado de tuitear. Los tuiteros de pro cada vez son menos. La investigación se centra en estos tuiteros de pro. Los tuiteros más activos. Según la definición de la propia Twitter, son quienes pese a ser menos del 10% de los usuarios generan el 90% de los tuits. Concretamente se han tenido en cuenta aquellos que abren Twitter al menos seis días a la semana y tuitean unas 3 o 4 veces a la semana. Este número de tuiteros se está reduciéndose enormemente desde la pandemia. Para muestra el nombre del propio documento: "¿Dónde se han ido los tuiteros?". Criptomonedas y pornografía. Son los dos temas que más interesan a los usuarios activos de habla inglesa. Al mismo tiempo, hay una clara disminución en el interés del deporte, las noticias y el entretenimiento. ¿Cómo es posible? El informe no lo dice, pero cualquiera que tenga Twitter y siga a algunos de estos perfiles puede entenderlo. Los usuarios que tuitean sobre estas temáticas son extremadamente activos, no muy diferentes de las cuentas bots que Musk quiere eliminar. En el caso del contenido NSFW para adultos, según el estudio constituye el 13% de Twitter. La red social es una de las pocas que sí permite contenido para adultos, ya que quedan ocultos fácilmente para quienes así lo marcan. Sin embargo, el porcentaje de este tipo de contenido es altísimo. Para hacernos una idea, más de uno de cada diez tuits que se publican es NSFW (Not Safe for Work). Respecto a las criptomonedas, Twitter explica que el pico fue a finales de 2021 y que desde la caída del Bitcoin a mediados de 2022 también ha caído el número de tuits. Los grandes influencers no interesan. Twitter tiene mucha gente con muchos seguidores, pero los grandes influencers de decenas de millones de seguidores están en plataformas como TikTok o Instagram. Véase actores de Hollywood, cantantes o personajes públicos como las Kardashian. Eso se refleja en el informe, donde estos usuarios de pro también han perdido el interés en las celebridades o el sector fashion. Twitter sigue siendo la referencia en noticias... pero cada vez menos. Según el último informe de Pew Research Center de octubre de 2022, los usuarios de Estados Unidos tienen en Twitter su principal fuente de noticias. Sin embargo, mientras que en 2020 era el 59% de los encuestados, ahora es del 53%. Por el contrario, TikTok ha crecido del 22% al 33% y ya supera a Youtube, que se mantiene en el 30%. La censura silenciosa. En el experimento "¿Odia el algoritmo de Twitter a tus amigos?" se analiza el impacto del algoritmo de Twitter en lo que vemos. Y el resultado es desalentador. Se dio cuenta que el 56% de los tuits que se le mostraron no eran de sus amigos. Si a eso le sumamos que un 13% eran publicidad, tenemos como resultado que menos de un tercio de los tuits que se nos muestran son el que habíamos pedido ver. Esta evolución de Twitter donde el algoritmo tiene una responsabilidad tan alta a la hora de elegir lo que queremos ver es lo que también ha contribuido a que muchos usuarios activos estén dejando de serlo. Afortunadamente, siempre nos quedará el orden cronológico. Mientras tanto, Elon Musk cerró la compra de Twitter y lo ha celebrado entrando a sus oficinas con un lavabo en brazos.