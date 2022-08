La camioneta blanca es oficial y estuvo en casa de Jhonny antes del ataque





10/08/2022 - 09:15:55

El Deber.- Este es el caso de “la famosa camioneta blanca”. El vehículo estuvo aparcado frente a la casa del alcalde, Jhonny Fernández, antes del ataque con petardos que sufrió ese inmueble. Ocurrió el lunes 8 de agosto por la mañana, durante la primera jornada del paro interinstitucional de 48 horas que, hasta ayer, se cumplió en Santa Cruz para exigir que el próximo censo se realice en 2023. El dato fue recogido por EL DEBER durante la cobertura de los hechos que marcaron el inicio de la protesta ciudadana. La primera fotografía fue captada por este medio de comunicación unos 20 minutos antes de la refriega. Debido al acto violento, la hija del alcalde, en estado de gestación, y una de las nietas resultaron afectadas y, por eso, la familia presentó una denuncia “contra los que resultaren responsables” de estos hechos. Hasta ayer, no había ningún arrestado por este caso. El vehículo llevó en su tolva a un grupo de ciudadanos ataviados con chamarras tipo canguro que les tapó el rostro. Todos ellos usaban barbijos. El motorizado no contaba con la placa frontal y la matricula trasera fue tapada con un par barbijos. Tras el ataque a la casa de Fernández, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que se habían identificado a los responsables porque, además, había registros captados por las cámaras de seguridad. Anoche, el alcalde Fernández volvió a acusar al gobernador Luis Fernando Camacho por ese ataque que sufrió su casa. Allí mismo tuvo lugar un mitin en el que cuestionó una vez más el paro y las acciones de la Gobernación de recoger datos estadísticos. “Si no es con el Instituto Nacional de Estadística (INE) no es legal”, dijo. El motorizado que apareció en el atentado, según la base de datos del Registro Único de Administración Tributaria (Ruat), es de uso o “servicio oficial”, una categoría reservada a entidades estatales. Desde este año, ese registro no transparenta el nombre de las instituciones o propietarios de automotores de su base de datos.



Eso sí, el motorizado está registrado entre los activos del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra y, específicamente, pertenece a la Subdirección de Coordinación Distrital. Además, cuenta con un destellador que es empleado por la Policía y el Ejército para operaciones relacionadas con la seguridad del Estado o para activar las “cápsulas de seguridad” para autoridades y diplomáticos. Esta información fue contrastada por EL DEBER en dependencias de la Dirección y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), donde la camioneta blanca se encuentra desde el lunes por la noche. Dos personas —Carlos A.P. y Javier C— que se identificaron como funcionarios municipales, se presentaron en Diprove a las 17:10 de ese día para denunciar que fue robada, pero a las 03:00 en inmediaciones del Plan Tres Mil. En la denuncia, a la que accedió este medio, los supuestos funcionarios indican que la camioneta “fue arrebatada” por un grupo de desconocidos que “eran parte de las personas que estaban bloqueando” el acceso a esa ciudadela. Diprove derivó el caso a la Fiscalía para que continúen las investigaciones y allí explicaron que ningún funcionario municipal se apersonó hasta ayer para dar seguimiento a esta denuncia. Juan Carlos Solares, director General del Gobierno Municipal de Santa Cruz, anunció ayer la apertura de una investigación para “aclarar la verdad de los hechos” para saber si la camioneta es efectivamente de la alcaldía. “Se ha iniciado, a través de la dirección de Transparencia, una investigación formal y oficial para poder llegar a aclarar la verdad de los hechos, respecto a la famosa camioneta que ha circulado en las redes sociales (...). No estamos denunciando ningún robo. No hay mentira más grande que verdades a medias, por eso vamos a establecer si ésta es o no una camioneta del Gobierno Municipal y esa es la investigación que se ha abierto a través de la Dirección de Transparencia”, apuntó el funcionario. No obstante, reveló que el 20 de julio se hizo una denuncia de sustracción de una de las placas de este vehículo y se contradijo. Ante la insistencia de los periodistas que le pidieron cotejar los datos de la placa del motorizado con el Ruat, Solares insistió que la Dirección de Transparencia será la encargada de la pesquisa. “Vamos a tener una respuesta en el curso de las próximas horas. No podemos aventurarnos a suposiciones”, manifestó el portavoz. El vehículo municipal, además, había cargado combustible en un surtidor del Cuarto Anillo, cerca de la medianoche del domingo 7 de agosto, poco antes que comience el paro y tres horas antes que, supuestamente, sea robado por los “bloqueadores”, como señala la denuncia que se presentó el lunes en las oficinas de Diprove. Esta repartición policial “recuperó” el motorizado, pasadas las 22:00 del 8 de agosto, frente a la parroquia La Mansión que está en la zona central, cerca de la Avenida Cañoto. El concejal Manuel Saavedra dijo ayer que le hicieron llegar una denuncia con una fotografía que muestra el registro de ingreso de la “famosa camioneta blanca” a las 13:00 del lunes en las dependencias de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Hasta allí llegó el representante de Demócratas para pedir información y le pidieron que tramite su requerimiento por conducto regular. “Eso quiere decir que vamos a contar con la información dentro de 30 o 40 días, porque nuestro pedido irá primero al Concejo, de allí, al presidente del Concejo y al alcalde, quien devolverá la solicitud para que se cumpla”, afirmó.



Saavedra consideró que el caso de la camioneta es “grave” porque implica delitos. “Utilizaron una camioneta del Gobierno Municipal para generar violencia y cuando se hace la denuncia de que era un vehículo municipal, se ven pillados y lo único que se les ocurre decir es que nos han robado”, afirmó el concejal opositor.



Además, los concejales Juan Carlos Medrano y Federico Morón, ambos de la alianza opositora Comunidad Autonómica (C-A), denunciaron que fueron alertados por vecinos, que a unas cinco camionetas de la alcaldía le sacaron las pegatinas institucionales. “Increíblemente, pillamos toda la mentira, pillamos los stickers y ni siquiera pudieron guardar y botar los stickers, pero todo pasa por algo en esta vida”, dijo Morón en un video que publicó en sus redes sociales. Allí muestra parte de los logotipos municipales que pudieron estar pegados en las puertas de los vehículos de uso oficial. Ayer por la tarde, un grupo de legisladores de Creemos llegó hasta la Fiscalía para presentar una denuncia penal contra el alcalde y funcionarios por el uso indebido de bienes del Estado. Esto porque se pudo emplear un bien público, como la camioneta blanca, para provocar violencia. “La denuncia es contra los autores materiales, intelectuales, cómplices y encubridores que usaron bienes del Estado para atacar a los cruceños, para transportar a grupos delictivos, grupos de choque que atacaron e hirieron de gravedad a jóvenes cruceños de nuestro departamento”, sostuvo el diputado Erwin Bazán.