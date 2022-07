Jennifer Lopez será desde ahora la señora Affleck





18/07/2022 - 17:47:33

Jennifer Lopez ha hecho realidad su sueño de casarse con el amor de su vida, el actor Ben Affleck, y con orgullo llevará el apellido de su ahora marido. Según la licencia de matrimonio, que fue obtenida por el sitio de noticias TMZ, Lopez planea usar el apellido de la estrella de Hollywood como propio, por lo que será reconocida legalmente como "Jennifer Affleck". La intérprete también compartió el certificado de matrimonio a través de un boletín en su sitio web On The JLo, en el que calificó la noche de su boda como "la mejor de todas", e indicó que sus hijos fueron "los mejores testigos". "Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente de veinte años", contó Jennifer Lopez a sus suscriptores en el mensaje que envió este domingo. "Anoche volamos a Las Vegas, nos formamos para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas. Fue la mejor boda posible que pudimos haber imaginado”, agregó la estrella. Fue la propia Jennifer quien a través de su newsletter dio a conocer detalles de la ceremonia en la que también estuvieron otras parejas. "Detrás de nosotros, dos hombres se tomaron de la mano y se abrazaron. Frente a nosotros, una pareja joven que hizo el viaje de tres horas desde Victorville en el segundo cumpleaños de su hija, todos deseábamos lo mismo, que el mundo nos reconozca como compañeros y declarar nuestro amor al mundo a través del antiguo y símbolo casi universal del matrimonio. La unión matrimonial se dio meses después de que la cantante revelara su compromiso, en el pasado mes de abril, y tras retomar su relación a 20 años de un primer intento por estar juntos. Lopez y Affleck empezaron a salir en julio de 2002 y se comprometieron en noviembre, antes de posponer su boda en septiembre de 2003 días antes de la fecha. Finalmente cancelaron su compromiso en enero de 2004. La cantante y actriz de Marry Me y el actor y director de Argo reavivaron su romance el año pasado. Desde entonces, ella ha dicho que la edad, la madurez y la experiencia que ahora poseen les ha permitido desarrollar su relación de manera distinta a la de hace dos décadas. "Somos mayores ahora, somos más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes lugares en nuestras vidas, tenemos hijos ahora, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas", dijo Jennifer a la revista People en el pasado mes de febrero.