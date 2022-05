Comité de Tierras pide frenar el avasallamiento de haciendas





02/05/2022 - 09:54:37

Los Tiempos.- El Comité de Defensa de las Tierras Agrícolas pidió a las autoridades locales y nacionales que intervengan y frenen los avasallamientos que afectan a diferentes haciendas del valle alto de Cochabamba. “Estamos muy preocupados por lo que sucede en las haciendas productoras de leche, como ejemplo los Haas, los Saavedra y los Canelas. Son importantes en el departamento. El Gobierno nacional y departamental ya deberían proteger estas entidades que aportan”, indicó el representante del comité, Omar Fernández. ELFEC E INRA Argumentó que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tampoco fiscaliza lo que ocurre en estos lugares. Asimismo, observó que la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica (Elfec) otorgue autorización para brindar servicio de luz a los sectores ilegales, por lo que consideró iniciar procesos contra estas entidades porque están vulnerando las normas que protegen a los dueños legalmente establecidos. LA ANGOSTURA Uno de los más afectados es la Hacienda Angostura, en Arbieto. Según contaron los propietarios, un grupo de loteadores ingresó a los terrenos agrícolas en junio de 2020 aprovechando las restricciones de la cuarentena rígida de la pandemia para abrir calles y marcar lotes en dos terrenos. Este mismo grupo tapó un canal de riego y lo convirtió en un camino y provocó que los animales de la hacienda estén sin agua. Luz Marina Canelas, una de las propietarias, contó que una vaca que dio a luz a una cría muerta no puede sostenerse de pie. Aún hay 17 partos hasta junio y todas están delgadas porque no contamos con alimento. “El agua que nos han cortado provocó que dejemos de regar los terrenos en donde se cultivan alimentos, por lo que estuve comprando de Santa Cruz, pero no compensa la hierba fresca. El agua estamos bombeando de un vecino para ayudar, pero es insuficiente”, indicó. El alcalde de Arbieto, Crispín Chiri, afirmó que a la fecha a su despacho no llegó ninguna denuncia sobre avasallamientos. “No tenemos conocimiento. Hay que tomar en cuenta de que esas áreas son agrícolas y la competencia está fuera de nuestro alcance. De todas formas, si habría alguna denuncia, yo podría aclarar”, explicó. Los asentados en la finca Maicapampa se niegan a reabrir los canales de riego hacia la hacienda. PIDEN A REGANTES ABRIR LOS CANALES En pasados días, los propietarios de la Hacienda Angostura enviaron una carta a la Asociación del Sistema de Riegos Número 1 La Angostura para que intervenga. Sin embargo, el vicepresidente de la organización, Vladimir de la Barra, sostuvo que aún no se actuó porque faltó coordinación. Dijo que a mediados de mayo soltarán agua de La Angostura y espera que el canal ya esté destapado. Los canales de riego están protegidos por normativas y por los usos y costumbres, además son inviolables y se debe mantener su franja de seguridad.