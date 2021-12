En el último semestre, Evo y 11 alfiles del MAS hicieron actividad política en Perú





19/12/2021 - 08:07:13

Página Siete.- En el último semestre, el expresidente Evo Morales y otros 11 alfiles del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre exautoridades, militantes y afines, ingresaron a Perú para realizar actividades políticas, según detalla un informe de Inteligencia Nacional del vecino país. Desde el MAS señalan que los miembros de ese partido tienen derecho a participar en los eventos a los que fueron invitados. El documento -que fue remitido por la Dirección Nacional de Inteligencia de Perú a la Dirección de Seguridad y Defensa de la Cancillería del vecino país- señala que las actividades a las que asistieron los visitantes estuvieron relacionadas con la toma de posesión del presidente Pedro Castillo, la reflexión en torno una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, el tema de la descolonización, la cuestión de los pueblos originarios y la legalización de la hoja de coca y la expulsión de la DEA (Administración de Control de Drogas). El primero que figura en la lista es Evo Morales, quien realizó tres viajes, de julio a septiembre. El exmandatario participó en las siguientes actividades: 1) En la posesión de Castillo (julio); en el evento organizado por la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación en Lima, y visitó, además, la Confederación General de Trabajadores del Perú (agosto); y 3) en el foro “Jóvenes del Bicentenario por una Nueva Constitución”, organizado por el partido Perú Libre en Arequipa (septiembre). “Yo escuchaba la lucha de ustedes los años pasados, pero entendí que la lucha no es solamente por una reivindicación social, sino por una transformación estructural (…). Impera en toda América Latina ese Estado colonial, y ¿cómo cambiar ese Estado colonial? La Asamblea Constituyente”, indicó Morales en un encuentro con el magisterio peruano. Entre los nombres de exautoridades del MAS que figuran en la nómina están: el exgerente de Mi Teleférico César Dockweiler, el expresidente de YPFB Óscar Barriga, el exministro Fernando Huanacuni, los exviceministros Félix Cárdenas y Dionisio Núñez, además los dirigentes Cecilio Illasaca Quispe, Sebastián Felipe Gabriel y Delina Chile Mamani. De Cárdenas, exviceministro de Descolonización, el informe de Inteligencia señala que desarrolló activismo, particularmente en la macro región sur, donde ingresaba periódicamente como “turista”, pero “desarrollaba actividades de proselitismo político”. En la presente gestión participó en la posesión de Castillo, en el Encuentro Internacional de los pueblos originarios de Latinoamérica Qatum Willka Tinkuy (31 de julio, en Caral, provincia de Barranca, Lima), y en el Congreso Regional de Unificación de las Organizaciones de Base (11 de septiembre, Ollaytantambo, Cusco). “Una cosa es las relaciones internacionales vía embajadas y cancillerías, esa es la diplomacia colonial. Nosotros hemos establecido como primera misión la diplomacia directa de pueblo con pueblo”, sostuvo en Ollaytantambo. Núñez, exviceministro de la Coca, asistió al Congreso de la Confederación de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú y el Pichari (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro -VRAEM), desde el 2 de octubre. Cecilio Illasaca Quispe es identificado como cercano a Cárdenas y como quien “tiene una activa participación en diferentes eventos relacionados a la descolonización y despatriarcalización”. Participó como expositor en el evento IV Asamblea Plurinacional (18 y 19 de mayo del 2021), en la posesión de Castillo, en el Encuentro Internacional de los pueblos originarios de Latinoamérica Qatum Willka Tinkuy (31 de julio), tuvo una reunió con Walter Aduviri Calisaya, exgobemador de Puno (1 de septiembre). También fue parte de talleres de descolonización con la organización Mujeres Micaela Bastidas Puyucagua (7 de septiembre). “Consolidar un proceso de descolonización mínimamente es 50 años, habrá que ir trabajando y generando conciencia política en los pueblo, organizando a los pueblo indígenas”, expresó en un contacto con un medio peruano. Sebastián Felipe Gabriel, mallku de Norte Potosí, según el documento, no registra informe de ingreso y salida de Perú, pero estuvo en el Encuentro Internacional de los Pueblos Originarios de Latinoamérica Qatum Willka Tinkuy. Delina Chile Mamani, exdirigente de la Federación Campesina de Mujeres de Norte Potosí, participó en el Congreso de la Confederación de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (octubre). Dockweiler, Huanacuni y Barriga formaron parte, según Inteligencia, de la delegación del MAS que ingresó a Perú para participar de un foro en Juliaca, en agosto. También formaron parte de esa comitiva Ibeth Cinthia Parra Villa Conde, Sandra Mabel Mariscal y Cesia Vargas Águila, afines a la sigla azul. “El 10 de agosto ingresó al país por Desaguadero una delegación del partido político boliviano MAS para participar en el Foro Sindical de la Federación Nacional de Trabajadores de Educación del Perú, realizado en la ciudad de Juliaca. Posteriormente, dicha comitiva partió vía aérea a la ciudad de Lima”, se especifica al respecto en el documento. El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en su cuentan de Twitter publicó que Huanacuni participó en una reunión con congresistas del oficialismo peruano el pasado 13 de diciembre. El boliviano es interlocutor de Morales en el vecino país y fue a coordinar el encuentro de Runasur, que al final fue pospuesto. Inteligencia de Perú concluye: “La cada vez mayor presencia e influencia de Evo Morales Ayma en el Perú abrirá espacios hacia una mayor politización de sectores extremistas sobre temas sensibles como el cambio de Constitución Política y la despenalización de la hoja de coca”. Alarma en Perú El congresista de la Comisión de Relaciones Exteriores Arturo Alegría manifestó que no se puede permitir que ciudadanos de cualquier nacionalidad participen en asuntos políticos internos de Perú. Agregó que en el pasado las influencias externas provocaron que se conformen grupos irregulares. “Pediremos información sobre actos políticos incentivados por grupos de la extrema izquierda de otros países. En nuestro país vivimos el terrorismo que vino por una idea mancillada y cambiada del maoísmo y leninismo. Esto se convirtió en el Pensamiento Gonzalo, que acabó con la vida de más de 80.000 peruanos. No podemos permitir que ideas y propuestas de grupos de extranjeros se formen en el Perú para informar sobre la conciencia ciudadana”, indicó. Alegría detalló que llama la atención que exautoridades del gobierno del MAS hayan asistido a actos políticos. Enfatizó que iniciarán investigaciones para conocer el origen de los recursos que financian la realización de estos eventos, además de asumir otro tipos de acciones. “Llama mucho la atención que la cúpula de Evo Morales venga a Perú a participar en eventos políticos. Además, en regiones de Perú donde se mueven los grupos radicales de la izquierda radical peruana”, complementó. “Los pueblos se reúnen” El diputado supraestatal del MAS Faustino Ollisco manifestó que el “pueblo siempre se reunirá”, por lo cual rechazó que los viajes de Morales y de exautoridades oficialistas sean un acto de intromisión. “Los pueblos del mundo siempre se han reunido, incluso de manera clandestina. Las reuniones en Perú no son casos particulares y cuando los poderosos han notado esas reuniones del pueblo, ese rato activan todos los dispositivos contra los pueblos”, indicó. Ollisco señaló que este informe de Inteligencia de Perú es un acto de persecución contra el pueblo que se reúne para definir cómo autogobernarse. Añadió que como pasó con Morales, también Castillo debe tener a gente infiltrada que quiere dañar su gestión y por eso sacan informes que distorsionan la verdad. “No existen diferencias entre los pueblos de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, los pueblos tienen derecho a reunirse. Ahora si en Perú las organizaciones han invitado a miembros del MAS, están en su derecho de participar en esos eventos. A los poderosos eso les incomoda, por eso seguramente los quieren perseguir”, enfatizó.