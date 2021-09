Planta de Misicuni entra en marcha; beneficiará primero a 3 municipios de Cochabamba







27/09/2021 - 08:35:54



Los Tiempos.- La empresa Misicuni dio ayer otro importante paso para la entrega de agua potable al eje metropolitano. Con la presencia del viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, el gobernador Humberto Sánchez y los alcaldes del eje, se puso en marcha la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Jove Rancho.

“Pensar en agua es pensar en la vida. Nuestra prioridad es agua para Cochabamba. Hoy nos sentimos muy contentos, la planta de tratamiento Jove Rancho ya entra en funcionamiento”, manifestó Sánchez.

La construcción de la planta finalizó en la gestión 2014 con una inversión de 53 millones de bolivianos. Las primeras pruebas se realizaron ese año con solo 40 l/s, después fue abandonada y la infraestructura se deterioró, según antecedentes.

Sin embargo, su funcionamiento arrancó este domingo tras pruebas técnicas de operación.

Es considerada una de las plantas de tratamiento de agua potable más grandes del departamento. Su capacidad de tratamiento es de hasta 1.000 litros por segundo.

El presidente del directorio de la empresa, Óscar Zelada, informó que los primeros beneficiarios de agua potable, en una primera fase hasta 2022, serán Sacaba, Cercado (zona sur) y Colcapirhua a través de la aducción 1 y 2.1 respectivamente.

“Pedimos a los municipios que preparen sus redes internas, ya tenemos el agua potable, van a terminar las aducciones y no quisiéramos que los sorprendamos y digan que no tienen redes preparadas para recibir agua de Misicuni”, dijo. Cinco de los siete municipios aún no tienen fondos para construir sus redes.

Zelada indicó que desde 2017 se entrega agua sin tratar a Semapa y que hasta la fecha ha acumulado más de 66 millones de m3. Además, se entregó agua a la zona central para el riego de 72 hectáreas y a ENDE, 169 millones de m3.

“Ya hay un aporte, faltaba este componente fundamental que es la planta de tratamiento y hoy ya tenemos las condiciones para entregar agua a todos los municipios una vez que se concluyan las aducciones que están en plena ejecución”, dijo.

Proceso

El proceso para potabilizar el agua que viene de Misicuni comienza con la inyección de químicos a través de sulfato de aluminio. Luego se procede a la sedimentación, filtración y desinfección con gas de cloro.

ANUNCIAN PLAN PARA RECUPERAR RÍO ROCHA

El viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Carmelo Valda, anunció ayer que esta cartera de Estado cuenta con un plan para descontaminar el río Rocha implementando plantas de tratamiento de aguas residuales.

“Van a ser plantas modernas como las que se están ejecutando en la ciudad de El Alto. Para Cochabamba hay un plan que tenemos con más de 50 millones de dólares, recursos garantizados para las plantas de tratamiento del eje”, indicó.

El río Rocha sufre un atentado ambiental permanente por la mala gestión de residuos y contaminación desde el municipio de Sacaba hasta Sipe Sipe.