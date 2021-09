Lionel Messi embolsará 110 millones de euros si cumple los tres años de contrato: El PSG lo niega





18/09/2021 - 10:56:08

Infobae.- Cuando el Paris Saint Germain advirtió que Lionel Messi no iba a renovar su vínculo con el FC Barcelona, no dudo en ofrecerle un contrato imposible de rechazar. Al caerse las negociaciones del astro argentino con el club azulgrana se le abrió la puerta a un PSG que ya lo tenía en la mira y que, con el respaldo financiero qatarí, estaba dispuesto a mejorar cualquier otro ofrecimiento. Este sábado se han filtrado las cifras del acuerdo que sedujo a Leo Messi y lo llevaron a trasladar a su familia a la capital francesa: embolsará 110 millones de euros (USD 130 millones) de salario si cumple los tres años de contrato, según reveló el diario L’Équipe en su portada. Lógicamente que la cifra final depende de la voluntad y el deseo del propio crack rosario, ya que el último año del vínculo que sellaron el mes pasado es opcional. Pero según informa el citado medio, Messi no cobró ninguna prima por el traspaso pero si permanece en Parque de los Príncipes hasta el cierre de la temporada 2023/24 tendrá recompensa. El trato establece que La Pulga tiene un salario de 30 millones de euros (USD 35 millones) anuales, o 2,5 millones de euros mensuales netos, por cada una de las tres temporadas. Es un salario similar al que cobra el brasileño Neymar, que hasta ahora era el jugador mejor pagado del club. Aunque a dicha retribución neta, Messi puede sumarle una prima de fidelidad de 10 millones de euros (USD 12 millones) en cada una de las dos últimas temporadas. También a su salario hay que añadirle los premios colectivos que sean atribuidos a la plantilla que dirige Mauricio Pochettino en caso de cumplir con los objetivos planteados, como recuperar el trofeo de la Ligue 1 o lograr la ansiada consagración en la UEFA Champions League. Messi, que puede debutar en el Parque de los Príncipes este domingo contra el Olympique Lyon, se sitúa como el jugador mejor pago por delante de Neymar y Kylian Mbappé, cuyo contrato finaliza al final de la presente temporada y no ha querido renovarlo porque todo indica que se irá al Real Madrid. L’Équipe además revela que una pequeña parte del salario de Messi, un millón de euros de los 30, se paga con la criptomoneda PSG Fan Token, como parte de un contrato de patrocinio que el club ha firmado con una empresa dedicada a ese tipo de monedas. Con esta fórmula, el PSG ha conseguido revalorizar su contrato de patrocinio con esa empresa, ya que contribuyen a financiar el fichaje del seis veces ganador del Balón de Oro. Dicha noticia generó revuelo en Francia y Leonardo, el director deportivo del PSG, negó rotundamente la información del citado periódico. “No podemos aceptar que esté en la portada de un periódico como L’Equipe. Es inaceptable. Está completamente equivocado. Creo que es una falta de respeto y no nos gusta. Hay cláusulas de secreto, pero puedo decir que no es cierto”, dijo a la emisora RMC Sport.