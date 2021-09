Messi, una mina de oro para el PSG: Las millonarias ganancias e inversiones que atrajo el crack argentino





17/09/2021 - 18:39:58

Infobae.- Lionel Messi jugó menos de un partido y medio con la camiseta del París Saint Germain desde su presentación oficial hace más de un mes, pero su sola figura se convirtió en la llave para un tesoro millonario para esa entidad. Mientras se perfila como titular por primera vez en la Ligue 1 para hacer su estreno en el Parque de los Príncipes el próximo domingo ante Olympique de Lyon, la directiva celebra por las ganancias, nuevos contratos y récords de ventas que impulsó el aura del rosarino. La agencia española EFE publicó un informe en el que denominó al futbolista de 34 años como una “mina de oro” para los parisinos por su “explosión en las redes sociales, nuevos patrocinio y venta récord de camisetas”. Según los especialistas en finanzas deportivas consultados por ese medio, la inversión que realizó el PSG para fichar a Messi en tema salarial y otros pormenores ya “está en vías de amortizarse”. “Sin arriesgarme demasiado, el fichaje de Messi está prácticamente amortizado, al menos lo estará a finales de esta temporada”, afirmó Virgile Caillet, uno de los ejecutivos de marketing deportivo más conocidos de Francia. Si bien no tiene demasiado margen de crecimiento en temas de venta de tickets o derechos televisivos, los incrementos financieros más resonantes se darán por las redes sociales, el merchandising y los patrocinios no convencionales. Además allí se especula con todas las ganancias que generará la Champions League, teniendo en cuenta que el ingreso podría ascender hasta los 100 millones de euros dependiendo la actuación de los dirigidos por Mauricio Pochettino en el certamen que se inició con un empate 1-1 ante Brujas. PSG tuvo un crecimiento inmediato del 20% en las principales redes sociales (Twitter, Instagram, Youtube, Facebook y TikTok), superó a Juventus de Turín para quedar por detrás de otras potencias como Barcelona, Real Madrid y Manchester United y ya cuenta con unos 134.9 millones de seguidores en línea según EFE, algo que es “rápidamente monetizable” según el citado Caillet. El diario francés L’Equipe había informado horas atrás que la remera de Messi se vendió un 50 por ciento más que la de Neymar en comparativa al lapso de tiempo del desembarco del brasileño en París. Precisamente sobre este hecho puntualiza el nuevo informe: desde el arribo del brasileño en 2017, el club comercializó un millón de camisetas cada año y se espera que la venta aumente entre 30% y 40% esta temporada gracias al furor Messi. El especialista en marketing deportivo Vincent Chaudel explicó que el precio estándar de las camisetas (alrededor de 140 euros por unidad) “varía dependiendo” si la misma se comercializa en las tiendas del club o en las de la marca que fabrica la indumentaria. Según las fuentes de mercado que cita EFE, de esos 140 euros, PSG se queda con un 20% (unos 30 euros) sobre cada venta ya que la mayor parte del dinero se reparte entre el fabricante y el distribuidor. El hombre enfocado en el estudio del mercado da por descontado que los franceses continuarán aumentando sus ingresos en concepto de patrocinios, independientemente de que la empresa que viste al equipo tiene contrato por diez años a cambio de “unos 70 u 80 millones por temporada” y que la cadena hotelera que publicita la parte frontal de la camiseta firmó un vínculo hasta 2023 que “reporta al PSG unos 50 millones de euros anuales”. Tras el desembarco de Leo, se conoció que la entidad sumó dos nuevos socios “considerados como no convencionales”. Una plataforma de criptomonedas aportará de 25 a 30 millones de euros por tres temporadas según le informaron a EFE fuentes del mercado. Semanas atrás, el club anunció que pagaría una pequeña parte del contrato de Messi en “PSG Fan Tokens”, la moneda virtual que adquieren los fans para tener descuentos especiales, acceso privilegiado a distintas actividades del club y otros privilegios. El otro de los “socio no convencionales” que se alineó en los últimos días fue la firma de moda Dior, que vestirá a los futbolistas del plantel. “No veo que en París haya un ‘Messi tour’ como en Barcelona. El Parque de los Príncipes (estadio del PSG) se ha quedado pequeño (unos 48.000 espectadores)”, analizó Chaudel. Sin embargo, el arribo de Messi podría traer beneficios tanto a la Ligue 1 de Francia, como a París y Qatar, de donde provienen los fondos de los propietarios del club.