Hay al menos 28 latinoamericanos desaparecidos tras el derrumbe del edificio en Miami





24/06/2021 - 18:33:35

Infobae.- Al menos 28 de los cerca de 99 ciudadanos desaparecidos tras el derrumbe el jueves de un edificio en Surfside, cerca de Miami, son latinoamericanos, informaron fuentes consulares. Tres uruguayos, seis paraguayos, nueve argentinos, 4 venezolanos y 6 colombianos fueron reportados como desaparecidos tras el colapso del inmueble, según los consulados del país en Miami. La hermana de la primera dama de Paraguay, Sophía López Moreira, su esposo y tres hijos, figuran entre los desaparecidos. Así lo confirmó la cancillería paraguaya a través de Twitter: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay comunica que está realizando un monitoreo permanente sobre el derrumbe de un edificio residencial en Miami, EEUU. Hasta el momento, se registran 6 paraguayos desaparecidos”. En otro mensaje, agregó: “Hasta el momento, se registran 6 paraguayos desaparecidos, que serían: Luis Pettengill, Sophia López Moreira, Lady L. Villalba y tres menores de edad”. Silvana López Moreira, esposa del presidente paraguayo Mario Abdo, se dispone a viajar a Miami la tarde de este jueves, informó la Presidencia. Según un comunicado del consulado argentino en Miami, hay al menos nueve argentinos entre los desaparecidos. Uno de los argentinos que eran buscados en Miami luego del derrumbe de un edificio fue hallado con vida, según informaron fuentes diplomáticas consultadas por Infobae. “Fue incluido por error en la lista”, especificaron. Por su lado, el cónsul uruguayo en esa ciudad, Eduardo Bouzout, dijo que no se tienen noticias de tres uruguayos. Carlos Vecchio, el embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, confirmó que hay cuatro ciudadanos venezolanos desaparecidos. “Lamentamos esta noticia que hoy conmociona a la población de Miami”, añadió. Mas tarde el jueves, la cancillería de Colombia informó que 6 ciudadanos de ese país residían en el edificio, y que trabajan para verificar si estaban o no en el lugar. Cincuenta y tres personas fueron localizadas, pero 99 están en paradero desconocido, indicó Ramírez, citado por varios medios de comunicación. Al menos una persona murió en esa catástrofe cuya causa aún se desconoce. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo prepararse para tener “malas noticias”. El suceso se produjo cerca de las 2 a.m. (hora local), entre las calles 88 y Collins Avenue en Surfside, cerca de Miami Beach, en un edificio que compone parte del complejo Champlain Towers. Allí los bomberos llevan adelante desde varias horas una imponente operación de búsqueda y rescate. Las autoridades todavía no detallaron cuánta gente vivía en el edificio ni las posibles causas del colapso.