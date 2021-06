Comité pro Santa Cruz logra un cupo de medio millón de dosis contra el Covid-19





23/06/2021 - 18:37:08

El Deber.- El Comité pro Santa Cruz da a conocer que gracias a las gestiones de la comitiva cívica en Estados Unidos, se logró que InnovativeHealth Latam pueda poner a disposición de compra para Bolivia, 500 mil dosis de vacunas para el Covid-19. El presidente Comité, Rómulo Calvo, informó que la gestión es un trabajo en beneficio de todos los bolivianos. “Conseguimos lo más importante, que es el cupo de venta y a un precio accesible, teniendo en cuenta que lo más difícil es lograr el cupo por la gran demanda mundial por las vacunas; ahora exhortamos a las autoridades correspondientes unificar fuerzas para la compra”, dijo el líder cívico desde Estados Unidos, donde además está gestionando donaciones de más vacunas, según hizo público la institución cruceña mediante un comunicado de prensa. A través de una carta oficial dirigida a Rómulo Calvo, el presidente de InnovativeHealth LATAM, Sergio Enderica González, señala que su propuesta busca atender los requerimientos de inmunización para el Covid-19 de la población boliviana. “Para que la propuesta se ajuste a sus requerimientos, hemos realizado un importante esfuerzo, ajustando los apartados técnicos y económicos a sus necesidades para que, de esta manera, consigamos reflejar nuestro interés y compromiso con su país (Bolivia). Estamos seguros que nuestra propuesta va a poder ilustrar un nivel diferenciador en innovación, capacidad y calidad”, manifiesta la misiva. La propuesta del cupo de vacuna conseguido es para la vacuna Johnson & Johnson, con una orden mínima de 500 mil dosis, a un costo de $us 16 cada una; mientras que para la Astrazeneca, con una orden mínima de 300.000, a $us 15 por dosis. La InnovativeHealth Latam es una empresa que se dedica al desarrollo de soluciones móviles y tecnológicas en el área de la salud y es la representante para Latinoamérica de las farmacéuticas que fabrican las vacunas anticovid, AstraZeneca y Johnson & Johnson. El presidente en ejercicio del Comité, Fernando Larach, pidió a las autoridades subnacionales, nacionales y empresarios unirse para concretar la compra de vacunas, que beneficiarán no solo a la población cruceña, sino a todo el país. “Aclarar que la propuesta habla de que el producto estaría puesto en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz. El Comité Cívico en 10 días en Estados Unidos abrió las puertas a que los diversos niveles de Gobierno puedan adquirir vacunas de forma inmediata”, explicó el representante cívico. Larach dijo que la oferta de la InnovativeHealth Latam es solo para el pueblo boliviano, por lo tanto, las alcaldías, gobernaciones y el Gobierno nacional, pueden acceder a cualquiera de las dos vacunas ofrecidas (AstraZeneca y Johnson & Johnson). Añadió, que, en caso de concretarse la negociación, la empresa proveedora se comprometió a entregar el lote de dosis en un plazo máximo de tres semanas. “Ahora la pelota está puesta en la cancha de los políticos, de los diferentes niveles de gobiernos, quienes deben hacer su trabajo y traer vacunas para el pueblo boliviano (…) La oferta esta tiene una validez de siete días desde la fecha de envío, si tenemos voluntad política para hacer las cosas, es cuestión de hacer una llamada y comprar”, enfatizó.