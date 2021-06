Bolivia envía 14 Mm3 de gas a Argentina ante el incremento de la demanda por invierno





20/06/2021 - 09:12:06

El presidente Luis Arce dijo que el Gobierno argentino aprobó un decreto que autoriza un crédito público de $us 200 millones para la compra de gas boliviano, por lo que se envían 14 millones de metros cúbicos (Mm3) diarios del energético a ese país. “Estamos enviando 14 millones de metros cúbicos de gas diarios a #Argentina, ante la subida de la demanda de este energético por invierno. El gobierno de ese país aprobó un decreto que autoriza un crédito de $us 200 millones para la compra de gas boliviano. #VamosASalirAdelante (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter. Se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorga un crédito público a favor de la empresa estatal Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), mediante el cual se establece la adquisición de gas por un monto máximo de $us 200 millones. La compra del energético al Estado Plurinacional de Bolivia se da en el marco del contrato de compraventa de gas natural, suscrito el 19 de octubre de 2006.