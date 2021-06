Camacho respalda a Mesa y dice que ningún boliviano debe ser procesado ni encarcelado por algo que no existió





Erbol.- El gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, expresó su respaldo al expresidente Carlos Mesa tras conocer que fue citado a declarar en la Fiscalía, en calidad de testigo, por el denominado caso “golpe de Estado” de noviembre de 2019. “Tenemos una posición principista: ningún boliviano debe ser procesado ni encarcelado por algo que no existió. No hubo golpe, fue fraude. Respaldamos a @carlosdmesag y a los bolivianos víctimas de la guillotina judicial del MAS, la lucha por la democracia está más viva que nunca. (sic)”, escribió a través de su cuenta en Twitter. La comparecencia del excandidato a la presidencia se da en el marco de las declaraciones que hizo la expresidenta Jeanine Añez del 8 de junio, donde Mesa habría objetado la sucesión de la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, tras la renuncia de Evo Morales. Esa versión, según la misma investigada, se basó en el libro la “Revolución de las Pititas”. Durante la crisis de octubre y noviembre de 2019, el excívico cruceño fue uno de los protagonistas de las movilizaciones y protestas ante denuncias de un “fraude electoral” de las elecciones anuladas de ese año que luego derivaron, junto a un motín policial y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas, en la renuncia del expresidente Evo Morales. Para el Movimiento Al Socialismo (MAS), Mesa fue uno de los que protagonizaron las protestas y la posterior ola de violencia en el país, por ello, considera que tiene responsabilidad en aquellos hechos junto a otros líderes políticos de oposición.