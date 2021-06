El escrutinio en Perú puede demorarse hasta tres semanas: 48 mil votos es la diferencia





15/06/2021 - 08:06:57

La Justicia electoral de Perú retomó este lunes la resolución de las actas del balotaje del 6 de este mes que fueron impugnadas u observadas e impedían proclamar al ganador debido a lo ajustado del resultado de los votos computados, en medio de un clima de tensión y múltiples reclamos y apelaciones, publica Télam. Autoridades electorales citadas sin identificar por el diario limeño El Comercio advirtieron que el proceso puede demorar hasta tres semanas más, debido a la cantidad de solicitudes de nulidad y apelaciones presentadas por los dos partidos. Pedro Castillo continuaba aventajando este lunes a Keiko Fujimori por poco más de 48.000 votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos computados (50,14% a 49,86%), según el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya se había pronunciado este lunesacerca de ocho de las 56 actas de votación que estaban pendientes desde el domingo. Al margen de la resolución de esas actas, el JNE debe pronunciarse sobre 1.090 solicitudes de anulación de actas, de las cuales 942 fueron interpuestas por Fuerza Popular (FP, el partido de Fujimori) y 148, por Perú Libre (PL, la agrupación de Castillo). Según el periódico, 270 de esos pedidos ingresaron a los respectivos Jurados Electorales Especiales (JEE, sedes regionales del JNE) dentro del plazo legal, vencido a las 20 del miércoles pasado, mientras los restantes se presentaron fuera de término. El director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos, dijo que le parecía probable que el fujimorismo vaya a alegar que el plazo no vencía a las 20 del miércoles sino a la medianoche y “eso le va a generar al JNE una alta carga de recursos por resolver”. FP anunció a través de su secretario de Prensa, José Manrique, que apelará todos los recursos de nulidad que sean denegados en primera instancia, y pidió por carta a la ONPE la realización de una auditoría informática del proceso de digitalización de las actas de votación, según el diario La República. “Solo pedimos elecciones limpias y que se revisen todas las irregularidades; no nos vamos a rendir”, dijo Fujimori este lunes, en un breve mensaje en Twitter. En tanto, el asesor jurídico de PL, Aníbal Torres, criticó los recursos de nulidad presentados por los abogados de FP y sostuvo que, con ellos, “quieren dilatar la proclamación de Pedro Castillo”, según la radio RPP. Por otra parte, la tensión crecía a raíz de una convocatoria, hecha desde el domingo a través de redes sociales, a una manifestación a última hora del lunes frente a la casa del presidente de la ONPE, Pietro Corvetto. Esa convocatoria se sumó a numerosas publicaciones en los últimos días, algunas de las cuales hostigaban o amenazaban a las autoridades electorales y otras pedía o auguraban una intervención militar. Esto último fue desestimado la semana pasada por el Ministerio de Defensa. El ministro del Interior, José Elice, aseguró que “se ha intensificado el trabajo de inteligencia y el monitoreo de cada uno de estos casos” y, “además, ayer ha intervenido el Ministerio Público y, de oficio, ha iniciado una investigación”. “Habrá que encontrar a los responsables; estas cosas no pueden suceder, no se puede amenazar a nadie de la manera como supuestamente se ha amenazado, según lo que hemos visto en las redes sociales”, agregó Elice durante un acto oficial. “Deploramos el acoso que están recibiendo las autoridades electorales por el ejercicio de su labor”, afirmó a su vez la ONG local Transparencia en un comunicado en el que condenó “enérgicamente cualquier intento de alejarse del cauce democrático e institucional”, según la agencia de noticias Andina.