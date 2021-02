Elon Musk sobre el bitcóin: Una moneda para gobernarlos a todos







11/02/2021 - 10:00:00



El empresario estadounidense Elon Musk parece haber vuelto a mostrar su respaldo al bitcóin en un nuevo tuit, en el que describió la divisa digital como "una moneda para gobernarlos a todos" en aparente alusión a una conocida frase de la saga 'El Señor de los Anillos', de J. R. R. Tolkien.

Además, el multimillonario publicó un breve poema sobre el hobbit Frodo, personaje principal de la saga, adjuntando una imagen del bitcóin en forma del 'anillo de poder'. "Frodo era el subestimado. Todos pensaban que iba a fracasar. Él mismo, sobre todo", reza el poema, informa RT.

Previamente, Musk afirmó que "el bitcóin está a punto de obtener una amplia aceptación" entre los inversores y agregó que tendría que haber invertido en la criptodivisa hace ocho años. A finales de enero, el valor del bitcoin subió un 15,7 % en menos 15 minutos después de que Musk añadiera en su biografía de Twitter el 'hashtag' #bitcoin.

La reciente inversión de 1.500 millones de dólares que hizo la compañía estadounidense Tesla en el bitcóin impulsó una nueva ola de crecimiento de la criptomoneda. Como resultado, este martes el bitcóin batió un nuevo récord histórico, sobrepasando por un breve momento los 48.000 dólares. Ahora se vende por alrededor de 45.500 dólares, según el portal Coindesk.

