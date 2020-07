Acusan a legisladoras del MAS de despilfarrar recursos para ser veedoras en los comicios de República Dominicana





10/07/2020 - 17:03:01

La Paz, (ABI). - La bancada de UD criticó que la diputada Sonia Brito y la senadora Adriana Salvatierra, ambas del MAS, hayan "despilfarrado" recursos para participar en la misión de observación electoral en los comicios de República Dominicana, del pasado 5 de julio, tomando en cuenta la emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus. "Este gasto es insulso porque a las diputadas y senadoras del MAS no solo se les paga los pasajes, sino también viáticos y gastos de representación, y todos esos recursos son un despilfarro durante la emergencia sanitaria por el coronavirus", aseguró la diputada Shirley Franco (UD). La legisladora agregó que el viaje de las legisladoras fue autorizado por los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, y del Senado, Eva Copa, también militantes del MAS. "Entre los mismos miembros del MAS se autorizan viajes internacionales en plena emergencia sanitaria, cuando los bolivianos no pueden acceder a una cama de terapia intermedia", aseguró Franco. Por su parte, el diputado Gonzalo Barrientos calificó la acción de las legisladoras como "irresponsable", cuando la prioridad es distribuir esos recursos para la salud y no para hacer turismo. La legisladora aseguró que esos gastos deberían recortarse dentro del Legislativo, controlado por ese partido, tomando en cuenta que se requieren recursos para la atención y contención del coronavirus. Ante esto, Barrientos dijo que se solicitará un informe sobre el viaje que efectuaron las legisladoras a República Dominicana.