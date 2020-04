Parada afirma que Arce no conoce la realidad económica del país y lo desafía a un debate





19/04/2020 - 19:19:51

La Paz, (ABI). - El ministro de Economía, José Luis Parada, respondió el domingo a las críticas que surgieron en contra del Gobierno en medio de la emergencia sanitaria y enfatizó que políticos, como el candidato a la presidencia Luis Arce Catacora, no conocen la realidad económica del país, aunque se hacen a los que administraron bien los recursos del Estado cuando eran autoridades.



"El problema que hay es que durante 14 años (del anterior Gobierno) se engañó al pueblo porque con seis veces más plata no hicieron seis veces más salud, seis veces más educación, seis veces más seguridad ciudadana y eso es el peor pecado que puede tener un político y ahora dándoselas de candidato quiere hacerse al que administró bien los recursos", manifestó Parada, en una entrevista con medios estatales.



Agregó que durante 10 de los 14 años del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) hizo un seguimiento al gasto público y por eso tiene conocimiento de lo que realmente pasó en el país, por lo que en una oportunidad ya lo invitó a Arce -quien fue Ministro de Economía del expresidente Evo Morales- a debatir.



Pero "nunca se animó a debatir porque definitivamente no conoce la realidad económica del país ni de los 14 años y peor de ahora. El debate sigue abierto para cuando él crea necesario (para discutir sobre) los 14 años del gasto (público que hicieron) ellos y sobre lo que estamos haciendo ahora y vamos a hacer más adelante", agregó.



En los últimos días, el candidato Arce se dedicó, mediante las redes sociales, a cuestionar las medidas económicas aplicadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus COVID-19 e incluso planteó incrementar algunos bonos a mil y hasta dos mil bolivianos.



Sin embargo, cuando el MAS estaba administrando el país no accedió de inmediato a pagar un bono ni a las personas con discapacidad pese a sus prolongadas medidas de presión.



Asimismo, opositores al actual Gobierno criticaron de manera constante en los últimos días la administración de las donaciones y créditos de organismos internacionales poniendo en duda el manejo transparente de dichos recursos.



"Pero los que están haciendo críticas, no saben ni qué es un crédito de organismos internacionales, que tiene que venir para un proyecto específico, luego hay que tener el descargo", señaló Parada.



Agregó que por instrucción de la presidenta Jeanine Áñez se estableció un programa especial, que se llama "COVID-19", y todos los gastos se están registrando en ese espacio.



Por eso también, en el mismo sentido de transparencia, se decidió pagar todos los bonos "mediante bancos a más de 10 millones de personas" y no como antes, cuando se llevaba dinero para pagar beneficios mediante otros intermediarios, sostuvo.



"Los que hacen las críticas sobre las rendiciones de cuenta es porque en 14 años nunca rindieron cuentas de esos seis veces más de plata (que había), ni de cómo se sacaron más de 7 mil millones de dólares del Banco Central, de las reservas, del ahorro de los bolivianos, para que un grupo económico que estaba alrededor de Evo Morales se haga rico y en este momento tengamos todos los problemas que estamos teniendo", apuntó.