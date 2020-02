Elecciones: Candidatos se enfocan en el “show mediático”, pero no hablan de planes





17/02/2020 - 06:50:07

Los Tiempos.- A 12 días del inicio de la difusión de propaganda electoral en actos públicos, los candidatos para las presidenciales se han caracterizado por intentar promocionar su imagen y ganar adeptos a través de “show mediático”. Hacen referencia a aspectos religiosos y ataques personales, entre otras estrategias, olvidándose de dar a conocer a los ciudadanos, cara a cara, la estructura programática de su oferta electoral, coinciden estudiosos de la política.



“En realidad, lo que estoy viendo es que están empezando a hacer es básicamente actuar, ir a hacer show. El espectáculo hoy día es lo que está determinando la campaña electoral; no tanto la propuesta, lo que van a hacer”, señala Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas.



Si bien la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 3 de mayo arrancó con el registro de las candidaturas, eso no inhibe a los contendientes electorales a promover sus programas en entrevistas en los diferentes medios de comunicación.



“Los partidos políticos ya debieron haber arrancado el 3 de febrero. Eso significaba que ya deberían de haber tenido una estrategia armada, lo que era la hermenéutica para arrancar el mismo 3 de febrero.



Hay que reconocer que los candidatos presidenciales, en estos instantes, lo que están haciendo es, simple y llanamente, tratar de buscar medios de comunicación, los medios masivos, para llegar al electorado, están en proceso, no tienen aún una estrategia de campaña”, refiere el analista y abogado Paul Antonio Coca.

Ausencia



En los comicios de mayo, los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidente; a los asambleístas plurinonimales, que van en la franja presidencial, y a los diputados uninominales, que representan a una determinada circunscripción o territorio y que deben captar adeptos para que voten por él.



Es decir, en la papeleta de votación, van las imágenes del candidato presidencial y del uninominal.



“En este periodo de arranque de campaña, si bien algunos presidenciales aparecen en los medios haciendo show, los candidatos a diputaciones uninominales brillan por su ausencia, porque no promueven ni la imagen presidencial menos suya. Para la mayoría de las personas, son unos simples desconocidos”, asegura la politóloga Patricia Velasco.



El cuestionado candidato a la presidencia por el Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, y el postulante de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, son algunos de los que han usado la palestra mediática y el show.

Ataques al socialismo



Chi, como en las pasadas elecciones fraudulentas, criticó los derechos igualitarios, el feminismo, el aborto, entre otros.



“El socialismo internacional quiere gestionar el aborto, quiere gestionar el movimiento gay LGTB, quiere gestionar el feminismo donde las mujeres discriminan al hombre, el hombre a la mujer, y que quiere polarizar entre hombre y mujer”, mencionó en su momento.

Religión



Camacho fue objeto de críticas de la misma Iglesia católica por hacer uso del templo de Cotoca para un ritual religioso en la que se resaltó su figura.



El candidato cruceño también llamó la atención en las redes sociales con la publicación de varios videos en los que se ve a un grupo de militantes que entroniza a Camacho al interior de un templo católico con cantos de alabanzas y oraciones en una especie de ritual en el que el excívico aparece de rodillas frente a una mujer que le toca la cabeza y eleva oraciones.

Citas bíblicas



Las referencias religiosas también están en los planes políticos. Por ejemplo, la alianza Libre 21, que postula a Jorge “Tuto” Quiroga a la presidencia, en su plan de gobierno las relaciona con el denominado movimiento de las “pititas”.



“Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor; y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz”, expresa la cita bíblica que usa el plan gubernamental de Libertad 21.

Más polémica



El presidenciable del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ha aprovechado su proclama para caldear los ánimos de sus seguidores al pedir enfrentar al “golpe sangriento y maldito que ha enlutado a varias familias bolivianas”. En ese acto, el candidato a vicepresidente David Choquehuanca fue más conciliador y aseguró que durante la campaña no provocarán ni generarán violencia.



El candidato a vicepresidente por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, también añadió algo de polémica al indicar hace unos días que la candidatura de la presidenta Jeanine Áñez le perjudica, “porque (la mandataria) tiene un compromiso de que de lunes a viernes va a seguir trabajando y va a hacer campaña solamente sábado y domingo. Ahí el más perjudicado soy yo, porque yo tengo que hacer campaña de lunes a viernes solo y sábado y domingo de manera conjunta”.