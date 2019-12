MAS presionará a Copa para aprobar ley de impunidad







El Diario.- El ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) presionará a la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, para que promulgue el Proyecto de Ley de Garantías Constitucionales que fue aprobado en medio de intransigencias en la Cámara Baja. La presidenta Jeanine Áñez ratificó que no viabilizará esa norma que evita procesar a los dirigentes de organizaciones sociales que promovieron movilizaciones después de las elecciones del 20 de octubre.



El pleno de la Cámara de Diputados debatió por más de 12 horas la aprobación de norma, en medio de discusión entre los legisladores del MAS, ya que algunos de ellos denunciaron que fueron amenazados por sus colegas por observar y pedir que se suspenda el tratamiento.



“Esperemos que en el Gobierno cambien de opinión, si no lo hacen, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, 10 días posteriores a los que tiene el Ejecutivo, lo hará el Legislativo encabezada por la Presidenta del Senado”, anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque.



La norma no solo es cuestionada por los legisladores de la bancada de Unidad Demócrata (UD), sino también por algunos parlamentarios del MAS que no están de acuerdo con el objetivo de la norma.



Al respecto, la presidenta Jeanine Áñez ratificó que no promulgará esa norma, ya que se pretende dejar en la impunidad a aquellos que participaron en actos violentos.



El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, advirtió también que si los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Legislativo aprueba el proyecto de “Ley de Garantías Constitucionales”, la presidente Jeanine Áñez vetará la norma y no la sancionará.



PROCEDIMIENTO



El numeral 10 del artículo 164 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que la ley sancionada por la Asamblea Legislativa y remitida al Órgano Ejecutivo, podrá ser observada por el Presidente del Estado en un plazo de 10 días.



El abogado constitucionalista, marco Antonio Baldivieso, explicó que la presidenta de la Asamblea Legislativa, en este caso la presidenta de la Cámara de Senadores, puede promulgar la normativa y superara el veto del ejecutivo, tal como lo establece el numeral 11 de la carta magna.



“Si la Asamblea Legislativa considera fundadas las observaciones, modificará la ley conforme a estas y la devolverá al Ejecutivo. En el caso de que considere infundadas las observaciones, la ley será promulgada por el Presidente de la Asamblea Legislativa. Las decisiones serán tomadas por mayoría absoluta de sus miembros”, expresa el enunciado.



Cabe recordar que esta figura ya se presentó en el gobierno de Carlos Mesa. El 18 de mayo del 2005, el entonces presidente del Congreso, Hormando Vaca Diez, sancionó la Ley de Hidrocarburos dos horas después de que el presidente Carlos Mesa devolviera el documento al poder Legislativo.



Mesa esperó el plazo de 10 días para rechazar su promulgación, tiempo en el que se generó un clima tenso de los sectores que exigían la promulgación de la norma que establecía mayores regalías para el país por la explotación de los hidrocarburos.



PRESIÓN



El debate en la Cámara de Diputados fue intenso y se prolongó por más de 12 horas, la sesión se instaló a las 16.00 horas del jueves y concluyó a las 04.50 de la madrugada del viernes, aproximadamente. En ese ínterin las diputadas del MAS, Concepción Ortiz, Clery Vargas y otros, denunciaron la existencia de una rosca encabezada por sus colegas Sonia Brito, Betty Yañíquez y Adriana Salvatierra que no buscan consensos con los representantes de los sectores sociales.



A la vez dijo que esa rosca operó durante al menos cuatro años y manipuló a los parlamentarios de su partido, no les dio la oportunidad de participar en los debates. «Siempre han manipulado por eso públicamente lo hemos dicho, esperemos que esto pueda superarse», aseveró.



Las legisladoras aludidas por Ortiz, evitaron dar declaraciones y solo se refirieron a que no existe división en el interior del instrumento político.