Procurador dice que al menos cuatro arbitrajes ponen en riego $us 1.000 millones





05/12/2019 - 17:05:07

La Paz,ABI.- El procurador general del Estado, José María Cabrera, reveló el jueves que al menos cuatro procesos internacionales que afronta el país ponen en riesgo 1.000 millones de dólares por una posible compensación en caso de fallos adversos.



"La gran mayoría de los juicios por decisiones del Gobierno anterior ya han concluido, tienen acuerdos homologados por laudos internacionales; solamente se tiene cuatro arbitrajes internacionales en curso los cuales totalizan casi 1.000 millones de dólares", dijo en entrevista con la red ATB.



La autoridad, quien no brindó mayores detalles, señaló que esa cifra es una "carga tremenda y una amenaza" para los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) y consideró que una solución alternativa para evitar afectaciones económicas mayores sería entablar acuerdos con las partes.



Cabrera, quien asumió el martes la titularidad de esa institución, anunció que en su gestión implementará medidas para reencauzar la misión de la Procuraduría General del Estado y transparentar la contratación de "bufetes" extranjeros para los juicios que afronta el país.



"La Procuraduría tiene que dar la máxima prioridad a todos los casos, los abogados particulares y del Estado saben que no hay caso chico ni fácil, entonces la concentración y la responsabilidad es de este procurador general", indicó.



Asimismo, informó que la Procuraduría trabajará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y reforzará las unidades jurídicas.



"La Procuraduría apunta, sobre todo, a la recuperación de daños patrimoniales al Estado", añadió.