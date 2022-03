Apuntes de un reportero en Ucrania: El futuro está aquí





14/03/2022 - 20:05:31

VOA. — Marina, una madre de 34 años de un niño de siete años, agita una mano en lo que cree que es la dirección de Ucrania. “Tengo que quedarme cerca de Ucrania, y mi esposo, ahí es donde está mi corazón”, dice ella. “Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Italia, qué haría allí sin él”, dice, después de que le pregunto si dejará Polonia para instalarse en otro lugar, si la guerra de Rusia contra su país continúa. Marina tardó más de un día en llegar a la frontera polaca en tren desde el oeste de Kiev. Ella dice que era atormentador y claustrofóbico viajar en el tren lleno principalmente de mujeres y niños. Las ventanas estaban bien cerradas y las luces apagadas durante las horas de la noche para asegurarse de que el tren no fuera atacado. Los bebés lloraban; los niños más pequeños se quejaron en el viaje en busca de seguridad. Debido a la prohibición de que los hombres en edad de luchar salgan de Ucrania, Marina, como cientos de otras mujeres ucranianas, tuvo que dejar atrás a su pareja, y claramente le duele. “Lo hice por mi hijo”, dice ella. “Teníamos miedo por él. Hubo un bombardeo terrible. Estaba muy asustada”, dice. Ella me dice esto mientras limpia mi habitación de hotel. Era la jefa de compras de una empresa ucraniana y con notable rapidez consiguió este trabajo de limpieza. "Las necesidades obligan", dice y encoge sus hombros. Muchas empresas en Varsovia y otras ciudades polacas están haciendo todo lo posible para emplear a ucranianos, aunque solo sea para trabajos temporales. Los vecinos de Ucrania han abierto sus puertas y corazones a los ucranianos que huyen, ofreciendo ayuda, transporte gratuito y alojamiento mientras una ola de migrantes llega hora tras hora a los cruces fronterizos y a las estaciones de tren y autobús en el país. Son recibidos por voluntarios con chalecos amarillos o naranjas, así como por trabajadores del gobierno. En Varsovia, los bomberos están tomando la delantera. Distribuyen comidas calientes, agua embotellada y mantas y ayudan a trasladarlos a los centros de recepción o los distribuyen entre familias polacas caritativas para que sean albergados. Los operadores de telefonía móvil T-Mobile y Orange ofrecen tarjetas SIM gratuitas que permiten a los refugiados contactar a sus familiares en casa sin costo alguno. La estación central de trenes de Varsovia está repleta en la noche fría. Dos trenes han llegado desde la frontera y arrojan una masa de personas cansadas y desaliñadas, y niños parpadeantes, para unirse al vestíbulo principal ya repleto, donde las familias agarran tazones de sopa y agua embotellada ofrecidos por los voluntarios. Ucrania y Rusia conversan de nuevo tras ataque de cohetes rusos cerca de Polonia En los trenes no había comida, pero “la gente metía agua embotellada en el tren en las paradas de la estación”, dice Yulia, de 25 años. Ha llegado con su hermana de ocho años y su madre. Tardaron un día en llegar en tren a Lviv desde Kiev, donde su barrio estaba bajo intensos bombardeos, y luego tuvieron un viaje en autobús de 13 horas desde la frontera hasta Varsovia. “No teníamos ningún plan cuando viajábamos”, dijo. “Pero en un foro de Facebook encontré a alguien en Varsovia que ofrecía una habitación incluso antes de que llegáramos aquí”, agregó con orgullo. Tenía un trabajo con DHL y le siguen pagando. “No solo un poco, sino todo mi salario. ¿No es increíble?, dice ella. La mayoría de los refugiados no tienen tanta suerte ni están tan organizados. En la estación central, intentan dar sentido a su entorno; tratan de orientarse sobre un futuro que es desconocido; luchan por asimilar las opciones inmediatas esbozadas por los voluntarios, y sus ojos se mueven rápidamente hacia la conmoción que los rodea. Otros toman una manta y juntan sus pertenencias —una maleta maltratada, bolsas de plástico— y encuentran un espacio para descansar. Una mujer mayor se sienta desplomada, durmiendo en una escalera. En un rincón se ha instalado una zona de juegos y los niños pequeños se quedan absortos con una muñeca, un coche o un globo. Fuera de la estación, otros se agolpan en una marquesina instalada por un grupo de organizaciones benéficas. “Hoy servimos 30.000 comidas”, me dice un voluntario. Otros refugiados hacen fila para los autobuses que pusieron los bomberos de Varsovia para llevarlos a los centros de recepción. Un rascacielos se cierne sobre la escena distópica, con la marca LG iluminada, mostrando la etiqueta de marketing: "El futuro está aquí". Las tiendas y los autobuses en Varsovia han comenzado a exhibir la bandera ucraniana, amarilla y azul. La bienvenida contrasta fuertemente con la forma en que Polonia, junto con sus vecinos Hungría, Eslovaquia y Rumania, respondieron durante la crisis de refugiados de 2015-2016. Todos se resistieron a acoger a solicitantes de asilo de Oriente Medio o compartir la carga con otros países de la Unión Europea más presionados.



Empatía e historia Hay razones históricas para el trato diferente, dicen los polacos, señalando la proximidad de Ucrania y los lazos culturales y lingüísticos que unen a los dos países. Pero también hay un sentido subyacente de lo que podría describirse como empatía preventiva. Cuando se les pregunta, los voluntarios polacos de todas las edades dicen que están ayudando debido a un deber moral apremiante, pero muchos también mencionan la ansiedad por el desbordamiento de la guerra. Algunos incluso temen que puedan sufrir una situación similar a la de las hordas de ucranianos a los que intentan ayudar. Una ansiedad histórica alimenta la alarma polaca. Las fronteras de Europa del Este se decidieron en los campos de batalla de Polonia, Ucrania, Bielorrusia, los Estados bálticos y el oeste de Rusia el siglo pasado. El historiador Timothy Snyder ha llamado a la región las tierras de sangre, señalando en su libro del mismo nombre: “En el centro de Europa, a mediados del siglo XX, los regímenes nazi y soviético asesinaron a unos catorce millones de personas”. Y agrega: “La violencia masiva de un tipo nunca antes visto en la historia invadió esta región”. Con esa historia alojada en el fondo, Polonia sufre un escalofrío genético. Pero a medida que el número de evacuados ucranianos aumenta sin pausa, a algunos les preocupa que la alfombra de bienvenida de Polonia para los ucranianos pueda comenzar a desgastarse. En cierto sentido, ya lo es, no debido a un endurecimiento de los corazones, aunque algunos temen que eso pueda suceder si el número de refugiados aumenta tanto como algunos predicen. Los recursos financieros son escasos. El sábado, el gobierno polaco aprobó un fondo de 1.820 millones de dólares para ayudar a cubrir los costos de la afluencia masiva de ucranianos. Las familias polacas recibirán 274 dólares al mes durante los próximos dos meses para alojar a los ucranianos; y cada refugiado recibirá 70 dólares al mes. Pero los políticos polacos reconocen que esto no es suficiente y los voluntarios ya se quejan de que se debe hacer mucho más por los refugiados aturdidos y desorientados que llegan a Polonia. Gran parte de la carga la llevan los voluntarios. “Hasta ahora, 20 ucranianos han pasado la noche conmigo desde que Rusia invadió”, dice Mia, gerente de recursos humanos. “Anoche tuve una mujer que lloraba mucho, pero pude ver que estaba tratando de controlar sus emociones para no molestar a sus dos hijos. Otra hace unos días tampoco paraba de llorar. Seguía mostrándome fotografías y decía: ‘estos son mis perros y gatos, esta era mi casa hace dos semanas y esta es mi casa ahora’. Estaba destruida”, agregó. Joanna Niewczas, coordinadora voluntaria de la sala de conferencias Torwar en el centro de Varsovia, que ha sido transformada en un centro de refugiados, enumeró la semana pasada en una carta abierta graves deficiencias en el esfuerzo de ayuda. Advirtió que las instalaciones abarrotadas y antihigiénicas representaban un “gran riesgo de epidemia debido a la falta de requisitos sanitarios”. “Los voluntarios son responsables de organizar varios miles de comidas al día llamando a los restaurantes y pidiendo donaciones; no podemos proporcionar comidas a los refugiados debido a la cantidad que llega. No nos han dado fondos”, lamentó. La ONU sostiene que alrededor de 2,5 millones de ucranianos han huido de su país hasta ahora. Solo alrededor de 1,7 millones se han ido a Polonia, la mayor afluencia de refugiados que el país ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 214.160 cruzaron a Hungría, 165.199 a Eslovaquia y alrededor de 90.000 a Rumanía. Más de 300.000 han ingresado a la pequeña Moldavia, uno de los países más pobres de Europa, desde el 24 de febrero y el sábado su ministro de Relaciones Exteriores, Nicu Popescu, dijo que el país enfrentaba una "catástrofe humanitaria" y había llegado al punto de ruptura con sus servicios sociales y de salud. abrumados. Y Polonia, más rica y más grande, también está luchando. Rafal Trzaskowski, alcalde de Varsovia, ha advertido que la capacidad de la ciudad para absorber refugiados estaba “terminada” y que, a menos que se estableciera un sistema de reubicación internacional, pronto también se vería desbordada.