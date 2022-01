Víctor Escobar se convierte en el primer paciente no terminal en recibir la eutanasia en Colombia y América Latina





08/01/2022 - 09:12:31

BBC Mundo.- Víctor Escobar, un transportista colombiano, se convirtió este viernes en la primera persona en el país sudamericano en recibir la eutanasia sin padecer una enfermedad terminal, sino varias condiciones degenerativas incurables. La muerte asistida del hombre de 60 años ocurrió en una institución prestadora de salud que no fue identificada por petición de la entidad. "Victor Escobar solicitó donar sus órganos funcionales. Falleció a las 9:20 pm del viernes 7 de enero de 2022 como fue su deseo", informó su abogado, Luis Giraldo, en Twitter. Escobar padecía enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC) e hipertensión, además había sufrido dos accidentes cerebrovasculares en 2008. Tenía problemas de movilidad y necesitaba oxígeno en su vida diaria. También fue operado de la columna en tres ocasiones luego de un accidente de auto en su juventud. "No les digo adiós, sino hasta luego", comentó Escobar en un video que fue publicado por el diario colombiano El Tiempo. "Con el abogado Luis Giraldo a la cabeza se logró llegar al objetivo, a que pacientes como yo, no terminales, sino pacientes degenerativos llegáramos a lograr y ganar esta batalla, una batalla que abre las puertas para los pacientes que vienen detrás de mí y que en estos momentos desean una muerte digna", agregó el hombre oriundo de Cali. También aprovechó el momento para agradecer al pueblo colombiano que le brindó apoyo. "Poco a poco nos iremos encontrando donde Dios nos tenga. Abrazos y bendiciones para todos", sostuvo. Varios intentos Escobar había solicitado en dos ocasiones la eutanasia, siendo la primera vez en 2020, pero un comité evaluador se la negó, porque aunque es un proceso legal en Colombia desde 2015, solo cobijaba a los pacientes con enfermedades terminales. En julio de 2021 esto cambió tras un fallo de la Corte Constitucional. El foro legal permitió que la eutanasia fuese aplicada a personas que tienen algún padecimiento físico o psíquico que sea grave y les impida tener una vida digna. Escobar solicitó nuevamente el procedimiento tras la decisión del tribunal colombiano. "Este es un momento muy importante para Colombia, es el primer paciente a nivel de Latinoamérica que recibe la eutanasia sin ser un paciente terminal", afirmó el abogado de Escobar, Luis Giraldo, en un video publicado en sus redes sociales. El caso de Martha Sepúlveda La eutanasia ha sido un proceso altamente discutido en la sociedad colombiana durante los pasados meses. Todo comenzó con la solicitud de muerte digna de Martha Sepúlveda, una mujer de 51 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Luego del fallo de la Corte Constitucional, y de que su procedimiento fuese aprobado, el Instituto Colombiano del Dolor (IPS Incodol), la clínica privada que trataba a Sepúlveda, anunció la suspensión del procedimiento 36 horas antes de que ocurriera. La mujer había otorgado una entrevista a una cadena de televisión nacional que se volvió viral y levantó un debate sobre el tema. Fue entonces cuando la IPS Incodol "concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento" al determinar que "no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité" que evaluó su caso. Un juez revocó esta suspensión y ordenó que la eutanasia de Sepúlveda fuese reprogramada. La eutanasia en Colombia El procedimiento fue despenalizado en Colombia en 1997, pero no se convirtió en ley hasta 2015. Desde entonces, se han realizado 157 intervenciones. Según los lineamientos del Ministerio de Salud, el paciente debe tener una enfermedad en estado terminal o que le impida tener una vida digna y manifestar el consentimiento de manera "clara, informada, completa y precisa". Además, la ayuda para morir debe prestarla "un profesional de la medicina" con la autorización de un "comité científico-interdisciplinario".