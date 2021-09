Zvonko aclara que leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa pasan por una presunción de constitucionalidad





26/09/2021 - 08:10:40

El Deber.- El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic, aclaró que las leyes aprobadas por la instancia departamental pasan por una presunción de constitucionalidad. Esto tras las declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, quien señaló que la ALD sancionó el 17 de septiembre una ley que tiene "indicios de delito de separatismo" pues dispone elaborar ternas para la designación de fiscal departamental, Defensoría del Pueblo, Contraloría General, Procuraduría y de otras instancias a escala departamental. Ante ello, Lima dijo que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez presentó una acción ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para evitar su promulgación. En respuesta, Zvonko insistió que: "Si es que existiese algo (en la norma) que no es así (que no es constitucional) es solo el Tribunal Constitucional el que deberá dirimir". Además, la autoridad del legislativo departamental aclaró que la ley cuestionada por Lima aún no fue promulgada por el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho. "Lo último que quiere esta asamblea (ALD) es separarse de Bolivia. Nosotros somos parte de Bolivia y lo único que hacemos es trabajar porque Bolivia salga de esta crisis económica en la cual se encuentra hundida hace ya mucho tiempo", insistió.