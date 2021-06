Jerjes Justiniano: la Fiscalía es irresponsable y negligente porque nunca habló de golpe de Estado





15/06/2021 - 12:28:09

El exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, afirmó este martes que la Fiscalía General es irresponsable y negligente, ya que en una reunión que sostivieron para pacificar el país nunca habló de "golpe". Justininao explicó al programa Asuntos Centrales, de Tuffi Aré, que junto al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa coordinaron las acciones de pacificación en el país durante los conflictos sociales en 2019, tras la denuncia de fraude electoral, reunión que sustenta que no hubo ningún golpe de Estado. “Yo mismo me reuní con él (Juan Lanchipa, Fiscal General del Estado) tres días después en Sucre para coordinar como órganos del Estado acciones de pacificación del país”, sostuvo Justiniano. Agregó que en esa reunión con Lanchipa, también participaron los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán (detenidos desde el mes de marzo) para coadyuvar medidas que estaban destinadas a menguar los conflictos de octubre y noviembre, luego de la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, publica Brújula Digital. La exautoridad relató que en Sucre le propuso a Lanchipa coordinar medidas para pacificar el país, propuesta que el Fiscal General del Estado aceptó, y que se comenzó con procesos a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como lo había pedido el expresidente Evo Morales antes de su renuncia. “Le pedí coordinar con Órganos del Estado (acciones) para pacificar el país y él aceptó. En la puerta había una movilización ciudadana que pedía su renuncia, pero se sintió respaldado por nosotros y fue desde ese momento que realizó acciones como los procesos a los vocales electorales, que el propio Evo Morales había planteado antes de su renuncia enjuiciar por los problemas en las elecciones”, dijo a Asuntos Centrales. El pasado 7 y 8 de junio, la expresidenta Jeanine Áñez declaró ante la Fiscalía sobre cómo fue contactada antes de asumir la presidencia en 2019 ante el vacío de poder que habían dejado los exmandatarios, Evo Morales y Álvaro García Linera. En su audiencia, Áñez mencionó 32 nombres de líderes políticos, los cuales serán convocados por la Fiscalía a declarar por el caso del supuesto “golpe de Estado” que insiste el Gobierno del MAS. Entre los nombres mencionados por la expresidenta figura la de Jerjes Justiniano. Respecto a eso, el exministro de Presidencia criticó el accionar de la Fiscalía y dijo que la misma es irresponsable y negligente porque, en la reunión en Sucre, Juan Lanchipa tenía la oportunidad de decir que lo que hacían era un “golpe de Estado”. “La Fiscalía no ha sido responsable, ha sido negligente. Si hubiese habido un golpe, el mismo 22 de noviembre, día que asumió Áñez, debió abrirle un proceso. Él (Lanchipa) mismo debió decir, en la reunión en Sucre, que éramos golpistas, pero no lo hizo”, dijo Justiniano. El tema se dio luego de que el Movimiento Al Socialismo solicitara a la Fiscalía a convocar a declarar a todos los exministros de Jeanine Áñez, por el presunto “golpe de Estado”, que denunció la exdiputada Lidia Patty, del MAS, dice Brújula Digital. Entre los nombres mencionados por Áñez en su declaración ante la Fiscalía, están: Carlos Mesa, José Antonio Quiroga, Ricardo Paz, Manuel Canelas, Marco Antonio Pumari, Jerjes Justiniano, Luis Fernando Camacho, Evo Morales, Álvaro García Linera, Williams Kalimán Romero, Diego Pari, Omar Aguilar, Adriana Salvatierra, Susana Rivero, Eva Copa, Gabriela Díaz, Waldo Albarracín, Casimira Lema, el sacerdote José Fuentes, Yuri Calderón, Arturo Murillo, Elba Pinkert, Eliane Capobianco, Pablo Barrientos, Rosemary Sandóval, Andrés Gallardo, Eugenio Pesoa, Emilio Pérez de Ágreda, Carmelo Angulo, Cristina Orreguero y Óscar Ortiz.