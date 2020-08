Antonio Banderas dio positivo por coronavirus el día que cumple 60 años





10/08/2020 - 13:29:49

RT.- Antonio Banderas ha dado positivo en coronavirus y se encuentra en cuarentena, justo cuando el actor español cumple 60 años, tal y como ha confirmado en su cuenta de Twitter. "Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad de Covid-19, causada por el coronavirus", explica Banderas. Pese a ello, el actor asegura que se encuentra "relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual". "Confío en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero que me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando" . Además, añade que aprovechará este tiempo para "leer, escribir, descansar y continuar haciendo planes para comenzar a darle significado" a sus recién estrenados 60 años. Por primera vez en 11 años, el actor no asistió el domingo a su cita solidaria con la gala Starlite, que se celebra anualmente en Marbella, y donde iba a ser nombrado embajador de la Organización Mundial del Turismo.