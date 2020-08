El Bayern espera con ansias partido con el Barça por la Champions





10/08/2020 - 13:04:29

Múnich, (DPA) - Luego de que el Bayern Múnich eliminara al Chelsea de la Champions League, el jugador del equipo alemán Thomas Müller manifestó su alegría ante el próximo enfrentamiento con el Barcelona del argentino Lionel Messi. "Lógicamente estamos entusiasmados con ese partido", dijo el vicecapitán del Bayern tras pasar a cuartos de final del torneo europeo con un convincente 4-1 sobre el Chelsea. "Ahora nos centramos en avanzar", dijo. El pase a la fase final del torneo, que se jugará entre el 12 y el 23 de agosto en Lisboa, ya sólo era cuestión de forma tras la victoria por 3-0 en el partido de ida. Tras ganar el campeonato alemán y la Copa, el triplete para el equipo liderado por Robert Lewandowski está a solo tres victorias. Ni bien terminado el encuentro de ayer, en el vacío Allianz Arena comenzó el programa de regeneración para el equipo de Lewandowski, quien participó en los cuatro goles del Bayern. El satisfecho entrenador Hansi Flick regaló a sus jugadores tiempo para un desayuno en familia este domingo, antes de que por la tarde el equipo viajara a Portugal. "Queríamos ganar y retomar allí donde habíamos dejado. Eso el equipo lo hizo muy bien", dijo Flick. En Lagos, a unos 300 kilómetros de Lisboa, el Bayern se prepara ahora para enfrentar a Messi y compañía. El momento decisivo de los cuartos de final tendrá lugar el próximo viernes en el Estadio da Luz del Benfica en Lisboa. "Actualmente vamos de récord en récord", dijo Müller. "Pero en un partido de ese nivel, aun cuando el Barça tuvo sus problemas recientemente, puede pasar de todo. Puede perderse todo si en algún momento no llegas a donde tienes que llegar". Gracias a una genialidad del superastro Messi, el Barcelona se impuso el sábado por 3-1 a Nápoli. Ese resultado alcanzó a los catalanes para clasificarse tras empatar 1-1 en el partido de ida. El doble campeón alemán por su parte se impuso -casi medio año después del 3-0 de la ida- con goles de Lewandowski (minuto 10/penal/84') e Ivan Perisic (24') y Corentin Tolisso (76'), en ambos casos preparados por Lewandowski. "Sabíamos que teníamos que entrar en nuestro ritmo directamente y eso lo hicimos bien", dijo Lewandowski. "Pero el Barcelona siempre es peligroso. Tenemos que mostrar nuestra calidad". Lewandowski contra Messi o Marc-André ter Stegen contra Manuel Neuer: son duelos especiales. "Queremos seguir preparándonos bien en Portugal, para estar listos la siguiente semana", dijo el defensor David Alaba. "La alegría previa es grande. Estamos muy concentrados y viajamos con mucha confianza en nosotros mismos a Portugal. No tenemos que escondernos". Hasta el 23 de agosto, junto al equipo catalán y el bávaro, también compiten por la Champions League el Leipzig, el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain, el Olympique Lyon, el Manchester City y el Atalanta Bergamo. "Como sea, el Bayern forma parte de los favoritos", dijo el entrenador del Chelsea Frank Lampard. Flick aún no abandonó la esperanza de poder contar con el campeón mundial Benjamin Pavard en esta fase final. Sin embargo, el defensor lesionado en un pie no participará en el breve entrenamiento del club alemán en el Algarve, según confirmó Flick hoy a dpa. De todas maneras, añadió el entrenador pocas horas antes de que su equipo partiera rumbo a Portugal, no descarta que Pavard vuele pronto a Lisboa. "Día a día esperamos a Benji", dijo. "Somos optimistas, está haciendo progresos", dijo Flick la noche del sábado. Pavard sufrió una lesión de ligamentos en el pie izquierdo hace dos semanas durante un entrenamiento. El francés de 24 años fue reemplazado a la derecha atrás por Joshua Kimmich ante el Chelsea. Por éste, a su vez entró Thiago al centro del campo. Pavard acudió el sábado con muletas y calzado especial al estadio. "Tenemos que esperar si esto mejora de cara a los cuartos de final o la semifinal. Estamos intentando de todo. Benji es de hierro", dijo Flick. "Esperamos que aún haya alguna posibilidad de que pueda intervenir en el torneo". El extremo Kingsley Coman, quien tampoco jugó contra el Chelsea, podría tener una oportunidad contra el Barcelona. "No queremos correr ningún riesgo", dijo Flick sobre su ausencia ante el Chelsea. Coman viajaría hoy a Portugal, al igual que Jérôme Boateng. El defensor interno se lesionó levemente en el partido ante el Chelsea y fue reemplazado por Niklas Süle. "Creo que en su caso no es tan grave", dijo Flick el fin de semana.