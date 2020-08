Real Madrid: Zidane y las nueve figuras que podrían salir tras caer en la Champions League





10/08/2020 - 13:02:53

El Real Madrid puso punto final a una atípica temporada en la que se quedaron con un sabor agridulce tras conseguir el título de liga con un reinicio muy positivo (10 triunfos y un empate), y perdiendo ante el Manchester City en los octavos de final de la Champions League. Desde ahora, la directiva merengue comenzó a planificar lo que será la temporada 2020-21 la cual estará marcada por las consecuencias económicas que está dejando la pandemia por coronavirus a nivel mundial. En ese sentido, la casa blanca está preparando una revolución en su plantilla en la que podría "hacer caja" con hasta nueve jugadores. La continuidad de Zinedine Zidane, que llegó para salvar lo que hubiera sido una campaña desastrosa, también está en duda. Gareth Bale es uno de los apuntados a salir. Su nombre está en el foco desde hace dos temporadas pero en está quedó en evidencia. De jugar algunos minutos a ver todos los partidos desde el banco. Toni Kroos contó cómo es la situación del jugador mientras que su representante afirmó que se quedará. Habrá que ver si el Real Madrid está dispuesto a seguir pagando un salario por un futbolista que mira todos lo partidos desde el banco. En 2022 vencerá su contrato. James Rodríguez vive una situación similar a la del galés, sin embargo, el colombiano, al que le prometieron minutos tras su llegada del Bayern Munich y no le cumplieron, terminó pidiéndole a Zidane que no lo convocara si no lo iba a utilizar. Su salida es inminente y el Atlético de Madrid y Manchester United son sus principales candidatos. Luka Jovic llegó como una alternativa para Karim Benzema pero no pudo demostrar lo que logró en el Eintracht Frankfurt. Su desempeño cada vez que le tocó ingresar no convenció a Zinedine Zidane, y aún así cuenta con varias ofertas de Europa para elegir.



Marcelo será el histórico que podría abandonar la casa blanca a pesar del fuerte apoyo que tuvo de Zinedine Zidane, quien le devolvió la titularidad tras su llegada al equipo (Con Santiago Solari fue suplente a costas de Sergio Reguilón, hoy cedido al Sevilla). El juego del brasileño decayó con el paso de los partidos y terminó perdiendo el puesto con Ferland Mendy, que se adueñó de la banda izquierda a base de buenos desempeños. La Juventus, con su amigo Cristiano Ronaldo, podría ser su nuevo destino. Isco, de un presente irregular y alternando entre la suplencia y la titularidad, el español podría partir rumbo a Italia, después de que se conociera el interés de Andrea Pirlo, nuevo entrenador de la Juventus, por hacerse con sus servicios. Mariano Díaz fue otro delantero que no triunfó en el Real Madrid. Llegó desde Lyon después de la salida de Cristiano Ronaldo pero no logró convencer a los entrenadores que tuvo durante su estadía en el conjunto merengue. Fue el jugador que menos minutos tuvo con Zizou. La falta de minutos en cancha harían que Lucas Vazquez también pidiera una salida al igual que Nacho, quien tuvo una oferta de la Roma pero prefirió apostar por un club que eligió a Militao por delante de él. Brahim: El joven de 21 años podría salir cedido al no contar con minutos tras su llegada desde el Manchester City en 2018. Es una puesta a futuro para el club y le buscarían un equipo en el que pueda ser titular.