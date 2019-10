Diosdado Cabello: La brisa de Perón y Néstor Kirchner se siente en Argentina







28/10/2019 - 21:13:12

Infobae.- Minutos después del resultado electoral del domingo en Argentina, el régimen de Nicolás Maduro emitió un comunicado para felicitar a la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, quienes a partir del próximo 10 de diciembre sucederán en el cargo ejecutivo a Mauricio Macri y Gabriela Michetti. Este lunes, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, también se refirió a la jornada electoral en el país sudamericano.



“En Argentina ahora tenemos un nuevo presidente, una nueva cara. La brisa de Perón y Néstor Kirchner se siente en Argentina. Un pueblo que fue capaz de cambiar por los votos el destino al que los llevaba el otro presidente”, manifestó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) chavista, durante una conferencia en Bolívar.



En esa línea, el dirigente chavista criticó la gestión económica de Macri y señaló: “Los niños que nazcan en el año 2119, dentro de cien años, tienen que pagar la deuda que ha adquirido Macri”.



Este lunes por la mañana, Maduro celebró en un comunicado “la contundente victoria electoral” de Fernández y de “la compañera” Cristina Kirchner. Se trata, según el dictador chavista, de “un triunfo que sin duda expresa la esperanza del pueblo argentino”.



Poco después, el mandatario felicitó en Twitter “al heroico pueblo argentino” porque “en un ejercicio histórico democrático han derrotado al neoliberalismo del FMI".



En el marco de su presentación en Bolívar, Cabello también se refirió a las manifestaciones en Chile. Fustigó al gobierno de Sebastián Piñera, y aseguró que el pueblo chileno pide un modelo político similar al venezolano: “En Chile la gente está pidiendo la Asamblea Nacional Constituyente y ¿sabes qué piden? Pensiones igual al salario mínimo, reconocimiento de los pueblos originarios, educación libre y gratuita, ¿a qué suena eso? a Venezuela”.



Ante los recientes acontecimientos en la región, el hombre fuerte del chavismo sostuvo que en América Latina se vive por estos días “un ambiente alegre, festivo”: “Desde aquí reconocemos la lucha de los pueblos que se han levantado contra el neoliberalismo, contra el capitalismo, contra los presidentes que han estado al servicio de Estados Unidos”.



Días atrás, en el marco de las violentas protestas en Ecuador y Chile, Cabello había asegurado que “lo que está pasando es apenas la bristia bolivariana”, y advirtió: “Ahora viene el huracán bolivariano”.



“Lo que está pasando en Perú, en Chile, en Argentina, en Honduras, en Ecuador, es apenas la brisita. Lo que viene ahora es el huracán. Es absolutamente imposible que Colombia se quede como está. Esos países van a reventar porque tiene una sobredosis de neoliberalismo y eso no lo aguanta nadie”, sostuvo.



En el caso de Ecuador, el presidente Lenín Moreno acusó a Maduro y a Rafael Correa de haber estado detrás de las violentas protestas. En Chile, en tanto, también hubo denuncias de presunta presencia de venezolanos y cubanos.



La advertencia de Cabello a Alberto Fernández



El pasado mes de agosto, tras las elecciones primarias en Argentina, el dirigente chavista le envió un mensaje a Fernández, quien había tildado de “gobierno autoritario” al de Maduro. “Me alegro mucho por el esfuerzo y el valor del pueblo argentino. Ojalá, Dios querido, que no me equivoque, que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él”, señaló por ese entonces Cabello, y en clara alusión a la figura de Cristina Kirchner, compañera de fórmula de Fernández.



Cabello es uno de los hombres más importantes de la dictadura chavista. Vicepresidente del partido de Gobierno y líder de la Asamblea Constituyente, es también blanco de las sanciones estadounidenses por diversos delitos transnacionales.



El 18 de mayo de 2018, dos días antes de la fraudulentas elecciones presidenciales en Venezuela, Estados Unidos incluyó a Cabello en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos en el Extranjero) por estar involucrado en una extensa y poderosa red de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico.



Según Washington, el número dos del chavismo realiza esas actividades en conjunto con Nicolás Maduro y el ex vicepresidente Tareck el Aissami, quien al mismo tiempo es señalado por sus vínculos con el grupo terrorista libanés Hezbollah.



Poco más de un año después, en agosto de este año, Suiza también aplicó sanciones contra la cúpula chavista. Y entre ellos también fue incluido Cabello por estar “involucrado en socavamiento de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, mediante el uso de los medios de comunicación para atacar públicamente y amenazar a la oposición política venezolana”.