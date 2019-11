Guaidó: El 16 de noviembre comienza la agenda de calle sin retorno







14/11/2019 - 21:46:13

TalCual.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, afirmó que a partir del 16 de noviembre comenzará una agenda de calle sin retorno hasta lograr el cese de la usurpación en Venezuela. El jefe del Parlamento pidió a a ciudadanía a sumarse a levantarse "nuevamente" por el restablecimiento de la democracia en la nación.



"El 16 ya es una victoria, un logro, porque no nos dormimos, no nos acostumbramos. Nos ha tomado mucho más tiempo y sacrificio para lograr los objetivos, pero les pido que nos levantemos nuevamente", dijo Guaidó durante un acto en la Universidad Central de Venezuela (UCV) convocado por los diferentes movimiento estudiantiles.



El jefe del Poder Legislativo hizo énfasis en que el elemento fundamental que debe permanecer en la sociedad es la unión y movilización y objetivos claros. Juan Guaidó también aseveró que "los objetivos del 16 ya los cumplimos por adelantado".



En este sentido, instó a los venezolanos a romper una falsa normalidad y no acostumbrarse al colapso de los servicios públicos que azota a la nación.



El presidente de la AN, quien se juramento como mandatario encargado del país el 23 de enero, manifestó que la represión del régimen de Nicolás Maduro no detendrá la lucha de calle. Aseguró que los militares también tienen miedo y no están ajenos a la crisis que vive el país.



"El gobierno se defiende con represión y amenazas. Ellos entregan tres millones de fusiles a personas que ganan menos de tres dólares al mes", fustigó. Asimismo, recalcó que "si por mala suerte, por miedo, reprimen, no será la primera vez para nosotros que nos hemos mantenido en la calle".



Guaidó insistió en que el apoyo que pide a la ciudadanía no es para él, sino para el país. "Solo no puedo. Todos juntos somos imbatibles", dijo.



Acuerdo con universidades



En el acto Guaidó reiteró que el régimen de Nicolás Maduro no invirtió en el sector universitario pero sí en elementos para la represión. En este sentido, manifestó su respaldo y desconocimiento a la lucha que llevan las universidades por fortalecer su autonomía.



Guaidó firmó un documento gestado por la Confederación de Estudiantes de Venezuela en el que instan al Parlamento a designar un comisionado en materia de educación con competencias para acordar políticas que eviten la intervención del Gobierno en la universidad venezolana.



Así como también, canalizar cooperación política y financiera internacional para evitar la universidad sea intervenida, visibilizar el conflicto universitario y que se discuta un tratado de materia universitaria para procurar que los títulos sean validados nacional e internacionalmente.



En el documento, presentado por el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, David Sosa, la confederación pide a la AN que discuta la Ley de Universidades con el objetivo de fortalecer la autonomía de las casas de estudios. De igual forma, crear un fondo destinado a la educación.