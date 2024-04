Diputado califica de corrupto al Gobierno: Los vamos a perseguir hasta en el infierno





27/04/2024 - 08:21:37

Erbol.- Cuando termine la gestión del presidente Luis Arce Catacora, el diputado “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, advirtió que se activará una “persecución” contra aquellos funcionarios que se encuentren implicados en hechos de corrupción. Recordó que la administración el actual mandatario concluye el 8 de noviembre de 2025 y que, a partir de ese entonces, dijo que no habrá país donde no se pueda esconder la “comparsa de corruptos”. “No va a haber un hueco donde se metan y no los podamos ubicar, no va a haber piedras o debajo de piedras donde se puedan esconder, porque los vamos a hallar y los vamos a perseguir a todos ustedes, hasta en el infierno para que respondan sobre las atrocidades que están cometiendo contra el pueblo boliviano”, advirtió. El legislador “evista” recordó los diferentes hechos de corrupción que se habrían cometido hasta el momento en varias carteras de Estado, además de los problemas económicos, el dólar y la crisis por el combustible. “No vamos a desmayar, no vamos a claudicar. Usted, Lucho Arce, no va a doblegar a muchos diputados senadores y a servidores públicos que hoy nos hacen llegar denuncias de todo lado”, añadió.